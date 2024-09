Odkąd umieszczam tu kapsułkę w zmywarce, wyjmuję czyste i lśniące naczynia. Ten trik zna niewiele osób. Sposób na niedomyte naczynia w zmywarce

Wsyp łyżeczkę do herbaty i podlej zamiokulkasa. Domowa odżywka do kwiatów na jesień

Zmywanie naczyń w zmywarce zdecydowania ułatwia domowe obowiązki. Ni dziwnego, że tak wiele osób twierdzi, że zmywarka jest jednym z najlepszych wynalazków ostatnich lat. Nie tylko pozwala zaoszczędzić czas, ale też wodę, a co za tym idzie - i pieniądze. Jest łatwa w obsłudze, więc każdy szybko opanowuje te czynność. Wystarczy umieścić w przegrodach brudne naczynia, wrzucić kapsułkę i nastawić odpowiedni program mycia. Po zakończonym cyklu wyjmujemy z niej czyste, ale także już i suche sztućce, talerze, szklanki i garnki. Jednak czasami bywa tak, że kiedy zmywarka kończy program, my i tak wyjmujemy z niej niedomyte naczynia. Może być widoczny na nich nalot lub zacieki z wody. Oczywiście przyczyn tego może być wiele - od awarii sprzętu po twardość wody. Dlatego w pierwszej kolejności warto wypróbować jeden trik, który u mnie sprawdził się znakomicie i od kiedy go stosuje, ze zmywarki zawsze wyjmuję czyste i lśniące naczynia. Zamiast umieszczać kapsułkę w dozowniku na drzwiczkach, wrzucam ją na dno urządzenia. Wybieram program z wysoką temperaturą mycia i gotowe. Dzięki temu tabletka szybciej się rozpuszcza i lepiej domywa zaschnięte resztki jedzenia.

Co zrobić, aby naczynia po myciu w zmywarce były lśniące bez zacieków?

Z problemem zmatowiałych szklanek i sztućców po myciu w zmywarce również można sobie poradzić domowym sposobem. Przed każdym zmywaniem wlej 100 ml octu do szklanki i ustaw ją w górnej szufladzie między brudnymi szklankami. Następnie standardowo włóż kapsułkę i nastawiam program zmywania. Ocet sprawia, że naczynia są perfekcyjnie domyte i lśnią niczym diament.

Zmywarka nie domywa naczyń. Przyczyny

Przyczyn niedomywania naczyń przez zmywarkę może być kilka. Może to wynikać ze stopnia twardości wody, nieodpowiedniego detergentu, jaki stosujemy do mycia, przeładowania urządzenia, ale także zanieczyszczeń, jakie z czasem gromadzą się w urządzeniu i jego filtrach. Dlatego należy raz na miesiąc (lub częściej w razie konieczności) przeprowadzić gruntownie czyszczenie zmywarki, aby uniknąć takiej sytuacji. Poniżej podpowiadamy jak to robić.