Oreo z limitowaną edycją ciastek PAC-MAN

Po kampaniach Oreo z Lady Gagą, Batmanem czy Xboxem zorganizowanych w ostatnich latach nadszedł czas na kolejną kooperację. Tym razem marka zachęca do przeniesienia się do retro świata PAC-MANA. Komputerowa zręcznościowa gra, której jest on bohaterem została wyprodukowana w 1980 r. Z biegiem czasu stała się popularna na całym świecie i zyskała miano kultowej. PAC-MAN uznawany jest za ikonę pop-kultury – był bohaterem filmu i animowanych seriali, a kojarzona przez miliony osób na całym świecie ścieżka dźwiękowa z gry pojawiła się w utworach muzycznych.

Labirynt i postacie z kultowej gry PAC-MAN na ciastkach Oreo

Z okazji nawiązanej współpracy, na fanów czeka szereg atrakcji. W sklepach pojawiły się limitowane edycje ciastek Oreo PAC-MAN będące efektem współpracy marki Oreo z Namco, producentem gry PAC-MAN. Co je odróżnia od klasycznej wersji lubianych na całym świecie przekąsek? Obydwie strony ciastek mają emblematy przypominające labirynt i postacie z gry PAC-MAN. Dostępnych jest aż 6 różnych wzorów – z labiryntem, głównym bohaterem, dwoma duszkami, wisienką i napisem PAC-MAN. Nawiązania do kultowej gry widoczne są nie tylko na przekąskach, ale także na ich opakowaniach w wersjach po 176 g, 154 g, 110 g i 44 g.

Atrakcyjne nagrody do wygrania w loterii konsumenckiej

W ramach kampanii zorganizowano też ogólnopolską loterię konsumencką z atrakcyjnymi nagrodami. Do wygrania nagroda główna – tygodniowy wyjazd do Japonii dla 4 osób z wizytą w Namco Gaming Centre oraz 70 zestawów składających się z przenośnych konsoli do gry i voucherów na grę PAC-MAN. Aby wziąć udział w loterii, wystarczy kupić dowolne opakowanie Oreo, uzupełnić formularz zgłoszeniowy na www.loteriaoreo.pl i sprawdzić, czy się wygrało! Należy zachować paragon lub fakturę imienną na zakupiony produkt. Loteria trwa od 1.02.2024 r. do 30.04.2024 r. Zakupu należy dokonać w dniach od 1.01.2024r. do 30.04.2024 r. Szczegóły akcji znaleźć można w regulaminie zamieszczonym na stronie www.loteriaoreo.pl.

Zabawa w PAC-MANA w śnieżnym labiryncie

Co więcej, marka Oreo została sponsorem Snowlandii, czyli ogromnego śnieżnego labiryntu znajdującego się w Zakopanem. Na osoby odwiedzające ją w dniach 9-11 lutego 2024 r. czeka niepowtarzalna rozgrywka w PAC-MANA – jedna osoba z pary będzie mogła wcielić się w jego rolę i wejść do prawdziwego labiryntu. Druga osoba korzystając z kamerki przymocowanej do drona stanie się graczem nawigującym kultowego bohatera. Celem ma być zebranie jak najwięcej ciastek Oreo i jak najszybsze wyjście z labiryntu.

