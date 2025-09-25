Oto idealna herbata na sezon infekcji. Jesienią dodaj te 2 składniki, a zwykła herbata zamieni się w bombę do walki z przeziębieniem

Jesienno-zimowe spadki temperatur często prowadzą do wzrostu zachorowań, ale istnieją naturalne sposoby na wzmocnienie odporności.

Ciepła herbata, wzbogacona o odpowiednie składniki, może nie tylko rozgrzewać, ale także wspierać walkę z infekcjami.

Dowiedz się, jakie dodatki, takie jak imbir czy kurkuma, zamienią Twoją herbatę w prawdziwy eliksir zdrowia i odkryj przepis na rozgrzewający napój!

Gdy tyko spadają temperatury jak bumerang wraca temat chorowania. W okresie jesienno-zimowym notowany jest wzrost zachorowalności na infekcje wirusowe oraz przeziębienia. Zanim sięgniemy po leki i suplementy warto też zainteresować się naturalnymi sposobami. Odpowiednie jedzenie i picie wspomaga odporność oraz wzmacnia organizm, dzięki czemu ma on siłę do walki z patogenami. Jednym z najlepszych sposobów na jesienną pogodę jest ciepła herbata. Nie tylko rozgrzewa, ale może także dodatkowo wesprzeć nasze zdrowie.

Czy herbata pomaga na przeziębienie?

Herbata to idealny jesienny napój. Aby działała na odporność warto ją nieco wzbogacić, ale nawet zwykła, czarna herbata posiada wiele prozdrowotnych właściwości. Zawiera ona między innymi polifenole. Są to związki o silnym działaniu antyoksydacyjnym. Chronią one komórki przed atakami wolnych rodników, które przyczyniają się do wielu chorób, a także przyspieszają procesy starzenia się organizmu. Herbata to również źródło wielu cennych witamin oraz minerałów taki jak cynk, potas, witamina E, witamina K oraz witaminy z grupy B.

Co dodać do herbaty, aby była dobra na przeziębienie?

Jesienią warto pić aromatyczne herbaty z wkładkami. Najbardziej popularnym sposobem jest dodawanie do herbaty cytryny oraz miodu. Takie połączenie wzbogaci napój o witaminę C oraz składniki wspomagające odporność. Co jeszcze warto dodać do herbaty jesienią?

Imbir - działała rozgrzewająco oraz przeciwzapalnie. Imbir ma także właściwości przeciwbólowe.

Chili - to nie tylko źródło antyoksydantów, ale także świetny sposób na udrażnianie górnych dróg oddechowych.

Kurkuma - zawarta w niej kurkumina to również silny antyoksydant.

Cynamon - zmniejsza stany zapalnie oraz obrzęki błon śluzowych nosa.

Naturalne syropy owocowe - to źródło wielu witamin. Pamiętaj jednak, by nie używać syropów z dużą ilością konserwantów oraz sztucznych barwników.

Przepis na rozgrzewającą zimową herbatę:

Składniki:

2 torebki czarnej herbaty (możesz użyć też rooibos lub innej ulubionej)

500 ml wrzącej wody

1 pomarańcza (pokrojona w plasterki)

1 cytryna (pokrojona w plasterki)

2-3 cm świeżego imbiru (pokrojonego w cienkie plasterki)

2-3 goździki

1 laska cynamonu

1-2 łyżeczki miodu (opcjonalnie, do smaku)

Kilka plasterków jabłka (opcjonalnie)

Gwiazdka anyżu (opcjonalnie)

Instrukcje: