Już 1 taka herbata dziennie sprawi, że wygładzisz zmarszczki. Skóra będzie dotleniona i wygładzona. Co pić i jeść, aby zmniejszyć zmarszczki?

Codzienne pij tę herbatę, a zmniejszysz zmarszczki

Procesy starzenia się skóry są nieuniknione oraz trwałe. Bez medycyny estetycznie nie można ich całkowicie zatrzymać. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważna w tym przypadku jest dieta. Walka ze zmarszczkami to nie tylko wklepywanie kremów oraz wykonywanie masaży skóry. To również zdrowa i zbilansowana dieta. Bardzo ważne jest picie wody. Na suchej i odwodnionej skórze szybciej pojawiają się głębokie bruzdy. Aby długo zachować zdrowy wygląd ogranicz picie alkoholu oraz palenie papierosów. Jedz produkty zawierające antyoksydanty. Są to między innymi buraki, warzywa strączkowe, orzechy oraz cytrusy. W diecie na młody wygląd powinny znaleźć się również ryby. Zawierają one zdrowe kwasy tłuszczone Omega-3. Unikaj tłuszczów nasyconych oraz nadmiernej ilości cukru. Według badań mogą one przyczyniać się do powstawania zmarszczek.

Na zmarszczki polecana jest także zielona herbata. To bogate źródło wielu cennych składników odżywczych. Ujędrnia skórę oraz redukuje oznaki stresu oksydacyjnego. Redukuje wole rodniki, które przyczyniają się do wiotczenia skóry. Zielona herbata zawiera duże ilości witaminy C, E, witamin z grupy B, wapnia, żelaza, potasu czy manganu. Regularne picie zielonej herbaty poprawia jędrność cery, nawilża ją oraz przyspiesza naturalne procesy odbudowy. Dodatkowo zielone herbata ma działanie antyseptyczne i przeciwbakteryjne. Redukuje trądzik, a dzięki zawartości witaminy K wzmacnia naczynia krwionośne.

Kto nie może pić zielonej herbaty?

Jak zawsze w przypadku żywności nie każdy powinien sięgać po zieloną herbatę. Osoby przyjmujące leki o działaniu stymulującym układ nerwowy nie powinny dodatkowo suplementować zielonej herbaty. Nie jest ona wskazana również u osób z chorobami układu krążenia, w tym z nadciśnieniem oraz arytmią serca. Zielonej herbaty nie poleca się również chorym na niedoczynność tarczycy. Wart pamiętać również, że zielona herbata działa pobudzająco i dlatego nie powinno się jej pić przed snem.