Jeden z najpopularniejszych zapachów dla kobiet w promocji Biedronki. Polki kochają te odżywcze i energetyzujące nuty. W promocji Biedronki za mniej niż 15 zł!

Jesienne zapachy w promocji Biedronki. Bestsellerowa kompozycja za mniej niż 15 zł

Zapachy i perfumy to wyjątkowe doświadczenie. Każdy chce ładnie i pachnieć. Już w starożytności nacierano się olejkami eterycznymi i palona kadzidła, aby w powietrzu unosił się przyjemny zapach. Przez długi czas perfumy kojarzyły się z luksusem i wielkimi pieniędzmi. Dzisiaj modne zapachy nie muszą być drogie, a coraz więcej kompozycji można znaleźć w przystępnych cenach. W najnowszej gazetce promocyjnej Biedronki znajdziesz wodę perfumowaną, którą pokochały Polki. To już od wielu lat jeden z najczęściej kupowanych zapachów. Mowa o wodzie perfumowanej Adidas DNS, która w promocji Biedronki kosztuje zaledwie 14,99 zł za flakon przy zakupie dwóch butelek produktu.

W promocji Biedronki dostępne są zarówno wersje zapachowe dla kobiet jak i dla mężczyzn. To między innymi energetyzujący Adidas Fruity Rhythm. Zapach ten kojarzy się w radością i gwarnym miastem. Jest to typowo owocowo-kwiatowa kompozycja, która przeniesie Cię w świat wspomnień. Nuty zapachowe oczarują Cię zmysłowymi aromatami cyklamenu i kruchej frezji, a akordy piżma dodadzą mu charakteru oraz oryginalności. To świetny zapach na co dzień Jest czysty, swobodny i bardzo świeży.

Kolejną propozycją z promocji Biedronki jest woda toaletowa dla kobiet Adidas Pure Lightness. To z kolei propozycja dla miłośniczek morskiej bryzy i pobudzających zapachów. Adidas Pure Lightness jest świeżą kompozycja, która zniewala zmysły i koi nerwy. W jego nutach wyczuwalne są akordy energetycznego jabłka zmieszane z romantycznym jaśminem oraz magnolią. Gorzkie nuty irysa oraz zmysłowa brzoskwinia sprawiają, że ten zapach jest uniwersalny i szalenie uzależniający.

i Autor: materiał prasowy Promocje w Biedronce

i Autor: materiał prasowy Adidas

i Autor: materiał prasowy Adidas