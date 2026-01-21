Piękne życzenia na Dzień Babci od wnuków. Wyślij babci 21 stycznia

20 stycznia 2026 obchodzimy Dzień Babci i to właśnie najlepszy moment, aby podziękować jej za miłość jaką nas otacza każdego dnia. Z tej okazji wysyłamy swoim babciom wierszyki, wręczamy kwiaty i prezenty. Oczywiście nie obejdzie się bez życzeń na Dzień Babci. Tak naprawdę wystarczy kilka prostych słów, aby sprawić seniorce ogromną radość. Czego życzyć z okazji Dnia Babci? Z pewnością zdrowia, miłości, szczęścia i spokoju. Zawsze najlepiej sprawdzają się życzenia w formie wierszyków, które możemy wysłać jako SMS, ale także powiedzieć osobiście. Napisz 21 stycznia swojej babci tych kilka słów, a sprawisz jej największą radość.

Krótkie i serdeczne życzenia na Dzień Babci

Kochana Babciu, dziękuję za Twoje ciepło, mądrość i bezgraniczną miłość. W Dniu Babci życzę Ci samych szczęśliwych i spokojnych dni.

Babciu, jesteś moim ciepłem, wsparciem i najpiękniejszym wspomnieniem z dzieciństwa. Wszystkiego najlepszego z całego serca.

Dla najlepszej Babci na świecie – mnóstwo zdrowia, uśmiechu i spełnienia najskrytszych marzeń. Wszystkiego najlepszego w Twoim dniu!

Przyjmij, kochana Babciu, z serca płynące życzenia: dobrego zdrowia, dużo optymizmu i wszystkich marzeń spełnienia.

Babciu, dziękuję Ci za każdą chwilę, uśmiech i czułość. Życzę Ci zdrowia, pogody ducha i niekończącej się miłości.

Osobiste i wzruszające życzenia z okazji Dnia Babci

Kochana Babciu, dziękuję Ci za Twoje serce, które jest pełne miłości i dobra. Za Twoją pomoc, opiekę i wsparcie. Za to, że zawsze mogę na Ciebie liczyć. Kocham Cię!

Dziękuję Ci, Babciu, za Twoją obecność w moim życiu. Dzięki Tobie, nawet będąc dorosłą osobą, przy Tobie wciąż czuję się jak dziecko. Życzę Ci długich lat życia, przepełnionych zdrowiem i radością.

Babciu, Twoja mądrość i dobroć są bezcenne. Dziękuję, że jesteś moim drogowskazem i najlepszą przyjaciółką. Wszystkiego najlepszego!

Kochana Babciu, jesteś spokojem w trudnych chwilach i radością w tych najpiękniejszych. Życzę Ci zdrowia, uśmiechu i miłości na każdy dzień.

Babciu, dziękuję Ci za dobro, którego uczysz mnie każdego dnia. Życzę Ci zdrowia, spokoju i uśmiechu - na zawsze pozostaniesz w moim sercu.

Urocze wierszyki dla babci na 21 stycznia

Babcia jest jak dobra wróżka, co otwiera bajkom drzwi, bo gdy kładzie nas do łóżka, potem mamy piękne sny. Babcia wszystko robi dla nas, z jej pomocy każdy rad. Babcia strasznie jest kochana, więc niech żyje nam sto lat!

Z promyków słońca i tęczy jest ma nić miłości utkana, chcę Ci Babciu zaręczyć, że zawsze będziesz kochana!

Szczęścia, uśmiechu, dużo radości, niech na Twojej twarzy uśmiech zawsze gości. Spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń, samych przyjemnych w życiu zdarzeń.

Kochana Babciu, w dniu Twojego święta, życzę Ci, abyś była zawsze uśmiechnięta. Niech dopisuje Ci zdrowie i siły, a każdy dzień był pogodny i miły.

Babciu nasza ukochana, jak perełka roześmiana. W dniu Twojego święta ślę życzenia - zdrowia, szczęścia i miłości i stu lat pełnych słodkości!

Dzień Babci 2025. Kiedy wypada?

Kiedy obchodzimy Dzień Babci? Otóż Dzień Babci 2025 wypada 21 stycznia, czyli w tym roku będzie to wtorek. A jaka jest geneza święta babć? Pomysł święta narodził się w tygodniku "Kobieta i Życie" w 1964 roku. Zaledwie rok później pomysł ten zaczął popularyzować "Express Poznański", który ogłosił, że Dniem Babci zostanie 21 stycznia. Otóż 21 stycznia 1965 roku w stolicy Wielkopolski miała wystąpić znana aktorka Mieczysława Ćwiklińska. Akurat tego dnia przypadały jej 85. urodziny, a w wystawianej sztuce pt. „Drzewa umierają stojąc” Alejandro Casona aktorka odgrywała postać Babci. Ryszard Danecki z „Expressu Poznańskiego” wręczając tort i kwiaty, chciał wmówić aktorce, że daje jej prezent z okazji Dnia Babci, który jest obchodzony w Poznaniu. Później pomysł podchwycił „Express Wieczorny” i tak od tego czasu Dzień Babci stał się świętem ogólnopolskim. Później analogicznie powstała tradycja Dnia Dziadka.