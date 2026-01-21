Piękne życzenia na Dzień Babci od wnuków. Wyślij babci 21 stycznia
20 stycznia 2026 obchodzimy Dzień Babci i to właśnie najlepszy moment, aby podziękować jej za miłość jaką nas otacza każdego dnia. Z tej okazji wysyłamy swoim babciom wierszyki, wręczamy kwiaty i prezenty. Oczywiście nie obejdzie się bez życzeń na Dzień Babci. Tak naprawdę wystarczy kilka prostych słów, aby sprawić seniorce ogromną radość. Czego życzyć z okazji Dnia Babci? Z pewnością zdrowia, miłości, szczęścia i spokoju. Zawsze najlepiej sprawdzają się życzenia w formie wierszyków, które możemy wysłać jako SMS, ale także powiedzieć osobiście. Napisz 21 stycznia swojej babci tych kilka słów, a sprawisz jej największą radość.
Krótkie i serdeczne życzenia na Dzień Babci
- Kochana Babciu, dziękuję za Twoje ciepło, mądrość i bezgraniczną miłość. W Dniu Babci życzę Ci samych szczęśliwych i spokojnych dni.
- Babciu, jesteś moim ciepłem, wsparciem i najpiękniejszym wspomnieniem z dzieciństwa. Wszystkiego najlepszego z całego serca.
- Dla najlepszej Babci na świecie – mnóstwo zdrowia, uśmiechu i spełnienia najskrytszych marzeń. Wszystkiego najlepszego w Twoim dniu!
- Przyjmij, kochana Babciu, z serca płynące życzenia: dobrego zdrowia, dużo optymizmu i wszystkich marzeń spełnienia.
- Babciu, dziękuję Ci za każdą chwilę, uśmiech i czułość. Życzę Ci zdrowia, pogody ducha i niekończącej się miłości.
Osobiste i wzruszające życzenia z okazji Dnia Babci
- Kochana Babciu, dziękuję Ci za Twoje serce, które jest pełne miłości i dobra. Za Twoją pomoc, opiekę i wsparcie. Za to, że zawsze mogę na Ciebie liczyć. Kocham Cię!
- Dziękuję Ci, Babciu, za Twoją obecność w moim życiu. Dzięki Tobie, nawet będąc dorosłą osobą, przy Tobie wciąż czuję się jak dziecko. Życzę Ci długich lat życia, przepełnionych zdrowiem i radością.
- Babciu, Twoja mądrość i dobroć są bezcenne. Dziękuję, że jesteś moim drogowskazem i najlepszą przyjaciółką. Wszystkiego najlepszego!
- Kochana Babciu, jesteś spokojem w trudnych chwilach i radością w tych najpiękniejszych. Życzę Ci zdrowia, uśmiechu i miłości na każdy dzień.
- Babciu, dziękuję Ci za dobro, którego uczysz mnie każdego dnia. Życzę Ci zdrowia, spokoju i uśmiechu - na zawsze pozostaniesz w moim sercu.
Urocze wierszyki dla babci na 21 stycznia
- Babcia jest jak dobra wróżka, co otwiera bajkom drzwi, bo gdy kładzie nas do łóżka, potem mamy piękne sny. Babcia wszystko robi dla nas, z jej pomocy każdy rad. Babcia strasznie jest kochana, więc niech żyje nam sto lat!
- Z promyków słońca i tęczy jest ma nić miłości utkana, chcę Ci Babciu zaręczyć, że zawsze będziesz kochana!
- Szczęścia, uśmiechu, dużo radości, niech na Twojej twarzy uśmiech zawsze gości. Spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń, samych przyjemnych w życiu zdarzeń.
- Kochana Babciu, w dniu Twojego święta, życzę Ci, abyś była zawsze uśmiechnięta. Niech dopisuje Ci zdrowie i siły, a każdy dzień był pogodny i miły.
- Babciu nasza ukochana, jak perełka roześmiana. W dniu Twojego święta ślę życzenia - zdrowia, szczęścia i miłości i stu lat pełnych słodkości!
Dzień Babci 2025. Kiedy wypada?
Kiedy obchodzimy Dzień Babci? Otóż Dzień Babci 2025 wypada 21 stycznia, czyli w tym roku będzie to wtorek. A jaka jest geneza święta babć? Pomysł święta narodził się w tygodniku "Kobieta i Życie" w 1964 roku. Zaledwie rok później pomysł ten zaczął popularyzować "Express Poznański", który ogłosił, że Dniem Babci zostanie 21 stycznia. Otóż 21 stycznia 1965 roku w stolicy Wielkopolski miała wystąpić znana aktorka Mieczysława Ćwiklińska. Akurat tego dnia przypadały jej 85. urodziny, a w wystawianej sztuce pt. „Drzewa umierają stojąc” Alejandro Casona aktorka odgrywała postać Babci. Ryszard Danecki z „Expressu Poznańskiego” wręczając tort i kwiaty, chciał wmówić aktorce, że daje jej prezent z okazji Dnia Babci, który jest obchodzony w Poznaniu. Później pomysł podchwycił „Express Wieczorny” i tak od tego czasu Dzień Babci stał się świętem ogólnopolskim. Później analogicznie powstała tradycja Dnia Dziadka.