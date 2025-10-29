Pierwsza prognoza pogody na Boże Narodzenie 2025 mówi o wielkich anomaliach. Górale już się szykują! Jak się przygotować?

Mimo jesiennych opadów i wczesnego śniegu w górach, prognozy pogody na Boże Narodzenie 2025 nie napawają optymizmem.

Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody przewiduje, że grudzień będzie cieplejszy niż zwykle, nawet o 2,5 stopnia Celsjusza.

Czy to oznacza brak białych świąt i jakie konsekwencje dla zdrowia może mieć deszczowa zima?

Prognoza pogody na Boże Narodzenie 2025. Czy czeka nas prawdziwa zima w grudniu?

Jesień w pełni, a natura już postanowiła przypomnieć o sobie. Po chłodnym i deszczowym lecie przyszła jesień, która nie oszczędza na opadach. Jeszcze w ubiegłym tygodniu synoptycy prognozowali, że koniec października i początek listopada będzie chłodny i wietrzny. Najnowsze modele wskazują jednak, że 1 listopada, we Wszystkich Świętych może zaskoczyć nas bardzo przyjemna pogoda a temperatury w niektórych miejscach w Polsce mogą osiągnąć wartości nawet 20 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach listopada 2025 ma przyjść ochłodzenie, a na ternach górski pojawi się śnieg. Już w miniony weekend potężna śnieżyca sparaliżowała między innymi Szklarką Porębę. U naszych sąsiadów, w Czechach, po raz pierwszy od 16 lat spadł śnieg i się utrzymywał jednocześnie na Szumawach, Karkonoszach i Jesionikach. - Co najmniej 20 cm śniegu leży w październiku gdzieś w górach w Czechach średnio raz na trzy lata. Jednak aby śnieg leżał jednocześnie w Szumawie, Karkonoszach i Jesionikach, trudno jest znaleźć takie dane w archiwum. Ostatni raz miało to miejsce w 2009 roku - przekazał Czeski Instytut Hydrometeorologiczny.

Czy to zapowiedź śnieżnej zimy? Pierwsze dane meteorologiczne faktycznie wskazywały, że Europę w tym roku może skuć prawdziwa zima. Niektórzy mówili nawet o zimie stulecie. Modele się jednak już zmieniły i najnowsze prognozy wskazują raczej tendencję podobną do tego, co znamy z ostatnich lat. Interia podaje, że według modeli Ruropejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody zima 2025/2026 będzie stosunkowo ciepła i deszczowe. Dane wskazują, że grudzień może być cieplejszy od normy nawet o 2,5 stopnia Celsjusza. To spora anomalia, które będzie miała wpływ na nasze samopoczucie.

Czy czekają nas białe święta Bożego Narodzenia?

Wszystko wskazuje, że ponownie śnieg nie spadnie na Boże Narodzenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazuje, że koniec 2025 roku raczej nie będzie odbiegał od normy. Dopiero w styczniu mogą pojawić się opady deszczu lub śniegu. Synoptycy przewidują, że tym rok zima będzie bardziej deszczowa niż śnieżna.

Wbrew pozorom deszczowa i stosunkowo ciepła pogoda może okazać się gorsza dla naszego zdrowia. Duża wilgotność powietrza i dodatnie temperatury mogą sprzyjać namnażaniu się bakterii oraz wirusów w sezonie największej zachorowalności na grypę i inne choroby. Warto zatem dobrze zadbać o swoją odporność i pamiętać o zasadach higieny, takich jak mycie rąk. Ubierając się warto stawiać na nieprzemakalną odzież, która ochroni nas nie tylko przed zimnem. Szczególnie ważne będą wodoodporne buty. Mogą się one okazać podstawą mody na zimę 2025/2026.