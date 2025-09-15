Po tym rozpoznasz kanię podczas grzybobrania. Już nigdy więcej nie pomylisz jej z trującym grzybem

Kania - jeden z najsmaczniejszych grzybów w Polskich lasach. I choć wydaje się, że ma dosyć charakterystyczny wygląd, to jednak wiele osób podczas grzybobrania zastanawia się, po czym rozpoznać kanię? Wystarczy, że sprawdzisz te kilka cech, a będziesz mieć już pewność, że to kania, a nie inny, być może trujący grzyb.

i Autor: Shutterstock