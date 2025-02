Pod koniec lutego koniecznie zrób to z agrestem. Dzięki temu latem krzew będzie uginać się od owoców, a ty będziesz zajadać je ze smakiem prosto z krzaczka. Agrest w ogrodzie

Wsyp do słoiczka i postaw na półce w toalecie, a zapach perfum rozniesie się po całym pomieszczeniu. Zneutralizuje brzydkie aromaty na wiele dni. Domowy odświeżacz powietrza do toalety

Pod koniec lutego zakop to wokół krzewów hortensji. Wiosną obsypie kwiatami niczym kochanek pocałunkami. Bujnie obrodzi na cały sezon. Nawóz do hortensji

Jak przygotować ogród do wiosny? Najważniejsze zabiegi

Przełom lutego i marca to początek prac w ogrodzie. Najnowsza prognoza dla Polski przewiduje, że idzie wiosna, a zima już raczej nie powróci To dobry czas, aby zacząć zdejmowanie zimowych okryć. Kiedy temperatury będą już stale dodatnie zdejmij agrowłókninę z hortensji, młodych tui oraz krzewów owocowych. Początek wiosny to także najczęściej polecany termin na przycinanie krzewów. W tym okresie tnie się hortensje, róże, a także krzewy owocowe. Wiosenne cięcie nie tylko pozwala na usunięcie starych oraz chorych pędów, ale służy także lepszemu wzrostowi. Wbrew obiegowej opinii, większy krzew nie oznacza większych plonów. Duże i zarośnięte krzewy obumierają i przestają owocować. Dzieje się tak na skutek tego, że krzew jest zbyt gęsty, a promienie słonecznie nie dochodzą we wszystkie jego zakamarki. Dodatkowo duży i gęsty krzew potrzebuje o wiele więcej wody, która wykorzysta na utrzymanie wszystkich pędów. W takiej sytuacji owocowanie może być mniejsze, lub nie być go wcale.

Zrób to z agrestem w lutym, a latem krzew będzie uginać się od owoców

Krzew agrestu jest jedną z tych roślin, które wymagają cięcia przed sezonem wegetacji. Agrest najczęściej kwitnie wiosną, a pierwsze owoce pojawiają się latem. Aby jednak tak się stało potrzebne jest odpowiednie przygotowanie. Cięcie agrestu pozwala na usunięcie starych pędów. Agrest jest rośliną, która szybo się zagęszcza przez co młode pędy mogą nie mieć odpowiedniego dostępu do światła słonecznego. Agrest powinno się starannie. Nieprawidłowe cięcie może uszkodzić i osłabić krzew. Pamiętaj, by zawsze przed rozpoczęciem cięcia zdezynfekować sekator, aby nie przenosić chorób grzybowych na rośliny. Cięcie agrestu zacznij od usunięcia starych pędów. W ten sposób zrobić miejsce dla nowych. Pędy ponad pięcioletnie usuwaj u podstawy. W następnym kroku postaraj się przerzedzić krzew. Możesz skracać młode pędy o około 1/3 długości. W ten sposób poprawisz dostęp do światła słonecznego i sprawisz, że krzew będzie rósł szybciej.

