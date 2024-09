We wrześniu rozsypuję to w doniczce z wrzosami. Fioletowe bukiety zalewają mój balkon aż do zimy. Domowy nawóz do wrzosów na jesień

Zrób to we wrześniu

Kiedy kwitnie, wydziela intensywny zapach, który czuć w całym domu. Hoja to jeden z kwiatów doniczkowych, który sprawia wrażenie sztucznego. Wszystko przez jego woskowate liście i kwiaty, które wyglądają jak z porcelany i intensywnie pachną. Jednak, żeby je zobaczyć i poczuć, trzeba odpowiedni dbać o tę roślinę. Sprawdź, dlaczego hoja nie kwitnie i jak temu zaradzić.

Podgrzej i zanurz doniczkę. Hoja w końcu zakwitnie

Jeśli hoja nie kwitnie, warto sprawdzić, czy możemy zapewnić jej jeszcze więcej słońca. Ogrodnicy przypominają także, że hoja różowa (czyli ta, którą hodujemy w doniczkach), zaczyna kwitnąć od drugiego czasami nawet trzeciego roku życia. Choć eksperci zastrzegają, że zdarzają się przypadki wcześniejszego rozwoju kwiatów. Jednak jeśli wszystkie zasady pielęgnacji są spełnione i mimo to porcelanowe kwiaty o intensywnym zapachu nie pojawiają się, można zastosować jeden z ekstremalnych sposobów ogrodników. Późną jesienią umieszczamy doniczkę z hoją w wodzie podgrzanej do 40 stopni C. Zostawiamy na godzinę, po tym czasie (cały czas utrzymujemy temperaturę) zanurzamy na pół godziny także nadziemną część rośliny. Jeśli zabieg nie przyniesie odpowiednich skutków za pierwszym razem, można go powtórzyć za pół roku.

Hoja zasady pielęgnacji

Hoja najbardziej lubi spokój. Roślina nie lubi częstych zmian miejsca i przesadzania. Warto też zadbać o dość ciasną doniczkę, to jeden z warunków kwitnienia. Gleba powinna być luźna i przepuszczalna. Sprawdzi się mieszanka ziemi do kwiatów kwitnących, torfu i piasku. Ponieważ to kwiat pnący, warto także umieścić w doniczce pręty z bambusa lub pociągnąć do sufitu sznurki, po których będzie rosnąć. Hoja powinna mieć także bardzo jasne stanowisko. To także warunek niezbędny do kwitnienia. Jednak trzeba pamiętać, że ostre słońce jest niewskazane. Palące promienie mogą poparzyć kwiat. Oprócz odpowiedniej gleby i stanowiska roślinie trzeba zapewnić także odpowiednią wilgotność. Hoja nie powinna być często podlewana. Utrzymywanie lekko nawilżonej gleby przez cały czas może nawet przyczynić się do braku kwitnienia. Kwiat powinien być podlewany umiarkowanie, dopiero kiedy ziemia zupełnie wyschnie. Natomiast zimą, warto nawet przesuszyć roślinę, dzięki czemu zakwitnie latem. Wiosną można nawozić hoję odżywkami do kaktusów i sukulentów. Ważne jest także, by nie usuwać szypułki kwiatowej po przekwitnięciu. Hoja zakwita na tych samych pędach.

ZOBACZ TEŻ: Jak dbać o wrzosy w doniczce? Ogrodnik zdradził sekret czym podlewać wrzosy, by kwitły przez całą jesień

QUIZ: Pełen wyzwań test o kwiatach z PRL-u. Jeśli pamiętasz anginkę, to masz już jeden punkt Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od czegoś łatwego. Popularna anginka to kwiat, którym babcie leczyły ból ucha. Jaka jest jego prawdziwa nazwa? Pelargonia pachnąca Anginowiec Begonium Dalej