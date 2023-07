Pokojówka z luksusowego hotelu zdradziła, z czego lepiej nie korzystać w pokoju. Jak to przeczytasz, to zaczniesz podróżować z własnym czajnikiem. Zapach brudnych skarpetek w herbacie

Tego unikaj w hotelowych pokojach. Pokojówka zdradziła sekrety luksusowych kurortów

O tym, czego nie robić w hotelowych pokojach krążą już legendy. Niektórzy mają własne patenty, na sprawdzenie czystości w wynajmowanych pokojach. Tara Bee to jedna z pokojówek, która przez lata pracowała w luksusowych hotelach. Kobieta zdradziła, jakie panują tam zwyczaje i na co lepiej uważać. Tara Bee przyznała, że średni czas sprzątania pokoju po poprzednich lokatorach wynosi od 20 do 40 minut. W tym czasie nie zawsze da się wyczyścić wszystko, a wiele rzeczy traktowanych jest powierzchownie i wcale nie można powiedzieć, że jest czyste. Tara Bee w rozmowie z Mirror opowiedziała, że na miejscu hotelowych gości nie korzystała by z dzbanków do wody i innych naczyń.

- Rzecz, jakiej nigdy bym nie użyła w pokoju hotelowym to zdecydowanie dzbanek do wody i szklane naczynia. Zwykle pokojówka po prostu spłukuje te rzeczy w umywalce i suszy tą samą ścierką, jakiej używa do czyszczenia reszty pokoju - opowiedziała Tara Bee.

Obrzydliwe praktyki z czajnikiem

To jednak nie wszystko, Tara Bee przestrzega również przed korzystaniem z czajników. W jej karierze zdarzyły się przypadki, że goście hotelowi traktowali czajnik do gotowania wody jak... pralkę. W czajniku prali skarpetki oraz majtki. Pokojówka zaleca również, by po zameldowaniu się do pokoju przetrzeć wszystkie powierzchnie środkiem dezynfekującym.

