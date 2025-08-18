Pokrój, wysusz i powieś w szafie. Wytępi mole raz na zawsze. Sposób na mole ubraniowe

Pokrój, wysusz i powieś w szafie. Wytępi mole ubraniowe raz na zawsze

Mole ubraniowe w szafie to prawdziwe utrapienie. Czasami miesiącami żyjemy w nieświadomości, że w naszych szafkach mamy nieproszonych gości i orientujemy się dopiero, gdy zakładamy sweter lub bluzkę, a w nich dostrzeżemy dziury. Mole w szafie to nie tylko latające owady. Otóż przede wszystkim masz do czynienia z larwami, które żerują na naturalnych włóknach, takich jak wełna, jedwab, futra, a nawet bawełna. Uszkadzają je i w efekcie tworzą na naszych ubraniach dziury. Co gorsze - moli ubraniowych naprawdę ciężko jest się pozbyć. Rozprzestrzeniają się po zakamarkach szafy w niezwykle szybkim tempie, a z czasem zaczynają latać po całym domu i atakować kolejne miejsca, w których trzymamy tekstylia. Jak zatem skutecznie pozbyć się moli ubraniowych? To pytanie zapewne nurtuje wiele osób. Czasami w walce z molami domowe sposoby mogą okazać się naprawdę skuteczne, a do tego są tanie. Otóż mole ubraniowe nie znoszą niektórych zapachów, które działają na nie odstraszająco. Jednym z nich jest zapach cytrusów. Dlatego pokrój grejpfruta oraz cytrynę w plasterki, wysusz w piekarniku i rozwieś je w swoich szafach. Mole wyniosą się niemal od razu.

Jak pozbyć się moli ubraniowych? Zawieszki z cytrusów

Zawieszki z suszonych cytrusów takich jak: pomarańcze, cytryny, grejpfruty, czy limonki odstraszają mole ubraniowe z szaf. Jak je przygotować? Oto instrukcja:

Umyj cytrusy i pokrój na cienkie plasterki (ok. 3-5 mm). Ułóż plasterki na ręczniku papierowym i delikatnie osusz z nadmiaru soku. To przyspieszy proces suszenia. Ułóż plasterki na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz w piekarniku nagrzanym do 60-80°C przez 2-4 godziny, co jakiś czas obracając plasterki. Sprawdzanie gotowości: Plasterki powinny być całkowicie suche i sztywne. Nie mogą być miękkie ani klejące. Zrób dziurkę w każdym plasterku, przeciągnij przez nią sznurek i zawiąż pętelkę do zawieszenia.

Tak przygotowanie cytrusy rozwieś w swoich szafach, a szybko zauważysz, że mole po prostu się z nich wyniosły na dobre.

Domowe sposoby na mole w szafie

Mole lubią ciemne i wilgotne kryjówki, nie lubią światła słonecznego. Dlatego podstawowy sposób na mole w szafie to regularne wietrzenie. Czy istnieje jeszcze coś, co odstrasza mole w szafie? Te małe owady nie lubią zapachu kasztanów i lawendy. Dlatego, jeśli chcesz się ich pozbyć, to warto umieścić we wnętrzu szafy z ubraniami gałązkę lawendy lub wykonać zapachową torebkę z olejkami eterycznymi. Poza tym pamiętaj, aby starannie przejrzeć wszystkie swoje ubrania i tekstylia. Uszkodzone rzeczy powinnaś wyrzucić, gdyż są siedliskiem larw, które trudno odnaleźć. Wszystkie pozostałe rzeczy z szafy trzeba uprać w programie o temperaturze 60 stopni Celsjusza.