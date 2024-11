i Autor: Shutterstock

Mole odzieżowe

Wystarczy, że wetrzesz 4 krople w bawełnianą ściereczkę, a mole odzieżowe uciekną, gdzie pieprz rośnie. Nie wrócą już do Twojej szafy. Sposób na mole odzieżowe

Mole odzieżowe to dość powszechne szkodniki, które potrafią wyrządzić ogromne szkody w naszej szafie. Żywią się naturalnymi włóknami i niszczą nasze najlepsze ciuchy. Mole odzieżowe bardzo łatwo przynieść do domu i nawet się nie zorientujesz, a Twoje ubrania będą miały dziury. Aby pozbyć się moli odzieżowych wystarczy je skutecznie odstraszyć. Wetrzyj to w bawełnianą ściereczkę, a mole odzieżowe uciekną, gdzie pieprz rośnie.