Pokrzywka u dziecka: objawy, przyczyny i jak łagodzić swędzenie

Bąble pokrzywkowe swędzą, zmieniają kształt i zwykle znikają z danego miejsca w ciągu 24 godzin

U dzieci częstą przyczyną ostrej pokrzywki jest infekcja wirusowa, nie tylko alergia

Chłodne okłady, luźne ubrania i unikanie przegrzewania mogą złagodzić świąd

Obrzęk języka lub gardła, duszność, wymioty albo osłabienie wymagają pilnej pomocy medycznej

Niejadek - jak zachęcić dziecko do jedzenia, Plac Zabaw- odc. 19

Jak wygląda pokrzywka u dziecka?

Pokrzywka u dziecka ma postać uniesionych bąbli lub plam na skórze. Mogą być różowe, czerwone lub jaśniejsze od otaczającej skóry. U dzieci o ciemniejszej karnacji bywają mniej widoczne. Zmiany mają różny rozmiar, czasem łączą się w większe pola i zwykle bardzo swędzą.

Typowe dla pokrzywki jest to, że pojedynczy bąbel znika w ciągu kilku godzin, najwyżej do 24 godzin, a podobny może pojawić się w innym miejscu. Po potarciu lub podrapaniu skóry mogą pojawić się wypukłe linie. U części dzieci występuje głębszy obrzęk, na przykład powiek, warg, dłoni lub stóp, który może bardziej boleć niż swędzieć.

Jeśli ta sama zmiana utrzymuje się w jednym miejscu dłużej niż dobę, pozostawia siniak, jest wyraźnie bolesna albo dziecko ma gorączkę i źle się czuje, wysypka może nie być zwykłą pokrzywką. W takiej sytuacji potrzebna jest konsultacja lekarska.

Pokrzywka u dziecka często nie ma związku z alergią

Przyczyną ostrej pokrzywki u dzieci często bywa infekcja wirusowa, nawet gdy katar, kaszel lub gorączka są niewielkie albo już ustąpiły. Bąble pojawiają się wtedy dlatego, że organizm uwalnia w skórze histaminę i inne substancje wywołujące świąd oraz obrzęk. W wielu przypadkach nie udaje się wskazać jednego konkretnego powodu.

Alergia może być przyczyną, zwłaszcza gdy pokrzywka wystąpiła krótko po zjedzeniu konkretnego produktu, przyjęciu leku lub użądleniu owada. Znaczenie mogą mieć też ciepło, zimno, wysiłek, ucisk skóry, stres, ciasne ubranie czy kontakt z drażniącą substancją. Sama obecność bąbli nie wystarcza jednak, by rozpoznać alergię pokarmową.

Warto zapisać, kiedy pojawiła się wysypka, jak długo utrzymują się pojedyncze bąble, co dziecko jadło, jakie leki przyjmowało i czy przechodziło infekcję. Nie eliminuj samodzielnie z diety wielu produktów. Gdy objawy wyraźnie powtarzają się po tym samym jedzeniu lub leku, trzeba omówić to z lekarzem.

Jak łagodzić swędzenie przy pokrzywce u dziecka?

Przy łagodnej pokrzywce warto zadbać o to, by dziecko się nie przegrzewało i nie podrażniało skóry. Pomocne bywają chłodne, ale nie lodowate okłady, krótka chłodna kąpiel oraz lekkie, luźne ubranie z miękkiej tkaniny. Dziecko powinno mieć krótko obcięte paznokcie, bo drapanie nasila świąd i może uszkodzić skórę.

Jeśli wiadomo, co nasila objawy, warto ograniczyć kontakt z tym czynnikiem. Można na przykład przebrać dziecko po powrocie ze spaceru w okresie pylenia albo przestać używać kosmetyku, który podrażnia skórę. W przypadku podejrzenia reakcji po leku nie podawaj kolejnej dawki bez uzyskania porady medycznej. Jeśli bąble pojawiły się po zjedzeniu konkretnego produktu, nie podawaj go ponownie tylko po to, by sprawdzić, czy objawy wrócą.

Gdy swędzenie jest dokuczliwe, lekarz lub farmaceuta może doradzić lek przeciwhistaminowy odpowiedni do wieku dziecka. Nie ustalaj dawki na podstawie dawkowania dla dorosłych ani nie łącz kilku leków przeciwalergicznych bez wyraźnego zalecenia. U części dzieci starsze leki przeciwhistaminowe powodują senność, dlatego wybór preparatu warto skonsultować.

Kiedy pokrzywka u dziecka wymaga pilnej pomocy?

Pilna pomoc medyczna jest potrzebna, jeśli wraz z pokrzywką pojawi się duszność, świszczący oddech, trudność w przełykaniu lub mówieniu, obrzęk języka, gardła albo szybko narastający obrzęk twarzy. Alarmujące są też powtarzające się wymioty, silne osłabienie, omdlenie, bladość lub nagłe wyraźne pogorszenie stanu dziecka. Takie objawy mogą wskazywać na ciężką reakcję alergiczną, dlatego należy wezwać pomoc pod numerem 112 lub 999.

Kontakt z lekarzem jest wskazany także wtedy, gdy wysypka nie słabnie, często wraca, dziecko nie może spać przez świąd albo pokrzywka utrzymuje się ponad 6 tygodni. Zdjęcia zrobione, gdy bąble są dobrze widoczne, oraz krótka notatka o objawach mogą ułatwić ocenę podczas wizyty. Jeśli dziecko ma tylko swędzące bąble, czuje się dobrze i nie ma objawów alarmowych, obserwuj zmiany i łagodź świąd.

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