Polacy latem nagminnie sięgają po ten sprzęt, a zużywa on mnóstwo prądu. Nie chodzi o klimatyzację! Nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie

Polacy kochają grillować. Ile kosztuje zużycie prądu z grilla elektrycznego?

Grill elektryczny, choć wygodny, jest urządzeniem o stosunkowo dużej mocy. Średnia moc grilla elektrycznego waha się od 1500 do 2500 W, co oznacza, że podczas godzinnego grillowania może on zużyć nawet 2,5 kWh energii elektrycznej. Biorąc pod uwagę, że średnia cena 1 kWh w Polsce wynosi około 80 groszy, godzinne grillowanie może nas kosztować nawet 2 złote. Może się wydawać, że to niewiele, ale jeśli grillujemy regularnie, kilka razy w tygodniu, koszty te mogą się szybko sumować.

W sezonie letnim, kiedy grillujemy częściej, zużycie prądu przez grill elektryczny może znacząco wpłynąć na nasze rachunki za energię elektryczną. Aby zminimalizować koszty, warto pamiętać o kilku prostych zasadach. Po pierwsze, wybierajmy grille o niższej mocy, które zużywają mniej prądu. Po drugie, starajmy się grillować efektywnie, wykorzystując całą powierzchnię grilla i unikając niepotrzebnego włączania i wyłączania urządzenia. Po trzecie, pamiętajmy o wyłączaniu grilla zaraz po zakończeniu grillowania, aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii. Świadome korzystanie z grilla elektrycznego pozwoli nam cieszyć się smakiem grillowanych potraw, nie narażając się na wysokie rachunki za prąd.

Jak czyścić grill elektryczny?

Po zakończonym grillowaniu i wystudzeniu urządzenia, niezwykle ważne jest dokładne wyczyszczenie grilla elektrycznego. Regularne czyszczenie nie tylko przedłuża jego żywotność, ale także zapewnia higieniczne przygotowywanie potraw. Najpierw odłącz grill od zasilania i poczekaj, aż całkowicie ostygnie. Następnie wyjmij ruszt i płyty grzewcze, jeśli są wyjmowane. Umyj je w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do naczyń, używając miękkiej gąbki lub szczotki. Unikaj stosowania ostrych narzędzi, które mogą uszkodzić powierzchnię. Jeśli na ruszcie lub płytach grzewczych znajdują się trudne do usunięcia przypalenia, możesz je namoczyć w wodzie z dodatkiem sody oczyszczonej lub octu. Obudowę grilla przetrzyj wilgotną szmatką, a następnie osusz. Pamiętaj, aby przed ponownym użyciem upewnić się, że wszystkie elementy są całkowicie suche.