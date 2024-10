Polacy mogą teraz poprawić jakość swojego snu dzięki kampanii „Dobrze Ci we śnie!” uruchomionej przez Ingka Centres

Poznałam sekret tureckich szwaczek na bardzo miękkie ręczniki. Wsyp 50 g tego, a do bębna pralki wlej płyn od babci. Pranie ręczników, by były mięciutkie

Dodaję 10 kropli do każdego prania zamiast płynu do płukania. Wyjmuję z pralki pięknie pachnące ubrania. Sposób na pachnące pranie

Sen to konieczność. Bez względu na wiek odgrywa on nieocenioną rolę w życiu ludzi, wpływając na ich zdrowie. Gdy śpimy ciało „resetuje się” i przeprowadza „autokonserwację”. Znaczenie snu dla sprawnego funkcjonowania na co dzień jest niezaprzeczalne. Ingka Centres, poprzez swoją kampanię „Dobrze Ci we śnie!” inspiruje do poprawy samopoczucia odwiedzających i lokalne społeczności poprzez wysypianie się.

W ramach kampanii miejsca spotkań Ingka Centres przygotowały szereg bezpłatnych propozycji.

27 października Port Łódź zaprosi odwiedzających do lokalu Caffe przy ulicy, gdzie zjedzą szwedzkie śniadanie przy stołach zaaranżowanych przez IKEA. Na event obowiązują wcześniejsze zapisy. Warunkiem uczestnictwa jest przyjście w piżamie.

Wola Park w Warszawie zaproponuje gościom m.in. udział w konkursie Sleeping Selfie zachęcając do przyjęcia ciekawej pozy w specjalnie zaaranżowanej krainie snu. Wystarczy wrzucić zdjęcie na swój Instagram lub Facebook i oznaczyć profil @wolapark. Do wygrania jest jedna z 3 kart podarunkowych do centrum o wartości 150 zł!

Aleja Bielany we Wrocławiu zaprosi odwiedzających m.in. na test jakości snu, podczas którego poznają ciekawostki na jego temat oraz otrzymają prezent – opaskę na oczy.

W lubelskim SKENDE Shopping w ramach kampanii można będzie m.in. skorzystać z dekodera snów i wziąć udział w konkursie na łóżkowe selfie.

– Nasze nowe aktywności w ramach kampanii „Dobrze Ci we śnie!” pomogą odwiedzającym i lokalnym społecznościom zrozumieć znaczenie dobrego snu w nocy. Sen jest kluczem do dobrego samopoczucia i ogólnego dobrostanu organizmu. Poprzez nasze zabawne, ale praktyczne aktywności chcemy zjednoczyć ludzi w działaniu na rzecz promocji dobrego snu, wzajemnego wsparcia oraz bardziej zrównoważonego stylu życia dla wszystkich – powiedział Giovanni Princiotta Cariddi, Cluster Manager of Central Europe w Ingka Centres.

We czterech miejscach spotkań Ingka Centres będzie można skorzystać m.in. z dekodera snów, aby poznać ich głębsze znaczenie oraz przestrzeni przeznaczonej do robienia selfie w wyśnionym łóżku. Będzie również możliwość wypróbowania produktów do sypialni IKEA.

i Autor: materiał prasowy Ingka Centres