Polacy notorycznie piorą to w pralce, przez co niszczą udządzenie. Zatkany odpływ i zalana łazienka to początek. Tego materiału nigdy nie pierz w pralce

Tego nigdy nie wkładaj do pralki! Możesz ją poważnie uszkodzić

Dzisiejsze pralki to nowoczesne urządzenia wyposażone w wiele funkcji. Posiadają one specjalnie programy do prania pościeli, ręczników, a nawet puchowych kurtek. W pralce z powodzeniem upierzesz buty, pluszowe zabawki oraz firany. Są jednak takie rzeczy, których zdecydowanie nie powinno się próbować prać w pralce. To między innymi bardzo delikatne tkaniny, które najzwyczajniej w świecie mogą ulec zniszczeniu w bębnie pralki oraz wełniane swetry. Na skute ciepłej wody i wirowania wełna się kurczy i traci swój ładny wygląd. Eksperci wskazują również, by do pralki nie wkładać dywaników łazienkowych. I nie chodzi tutaj o fakt, że dywaniki mogą się zniszczyć. Ich pranie w pralce jest po prostu niebezpieczne i może doprowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia.

Dlaczego nie powinno się prać dywaników łazienkowych w pralce?

Dywaniki łazienkowe często posiadają gumowy spód. Dzięki niemu nie ślizgają się po łazienkowych płytkach i są stabilne nawet podczas kontaktu z wilgocią. Ten gumowy spód nie powinien trafiać do pralki. Wysoka temperatura wody może sprawić, że spód się rozpuści, zatka syfon, a w konsekwencji nawet uszkodzi pralkę. Również syntetyczne włókna dywaników mogą oderwać się podczas wirowania i zatkać odpływ. Dywaniki łazienkowe lepiej prać ręcznie.

Jak to wyczyścić?