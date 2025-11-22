Postaw miskę na ciepłym grzejniku. W nocy sobie podziękujesz. Pozytywnie wpłynie na samopoczucie i myślenie. Ten sposób lepiej znać nim przyjdą mrozy

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2025-11-22 5:22

Kaloryfery w naszym klimacie to podstawa wyposażenia każdego mieszkania. To one rozprowadzają ciepło po całym mieszkaniu. Niestety, nagrzane powietrze nie zawsze pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie oraz zdrowie. Na szczęście możesz coś z tym zrobić. Wystarczy, że postawisz miskę na grzejniku.

Taka temperatura w domu jest najlepsza dla zdrowia. Oto co mówią badania i zalecenia WHO

i

Autor: Getty Images Rudowłosy kot leży na białym grzejniku przy oknie, z tłem w postaci parapetu i zasłony, co ilustruje komfort cieplny w domu. Więcej o optymalnej temperaturze w mieszkaniu, zgodnie z zaleceniami WHO i badaniami, przeczytasz na Poradnik Zdrowie.
  • Zimą suche powietrze w domach to problem, który wpływa na nasze zdrowie, samopoczucie, a nawet na zwierzęta i rośliny.
  • Zbyt niska wilgotność może prowadzić do problemów z drogami oddechowymi, podrażnień skóry i negatywnie wpływać na domową florę.
  • Istnieje prosty, domowy sposób z miską wody, który może pomóc w walce z suchym powietrzem – poznaj go!

Wystarczy 1 miska i woda, a w Twoim mieszkaniu zrobi się lepiej. Ten patent lepiej znać zimą

Ciepło zimą jest bardzo ważne. Wszyscy chcemy, aby w naszych pokojach było ciepło. Okazuje się, że naukowcy wyrywali dokładne temperatury do pomieszczeń. W przypadku pokoi dziennych jest to 18-22 stopni Celsjusza, a w sypialni 17-19 stopni Celsjusza. Takie temperatury są najbardziej optymalne dla naszego zdrowia oraz dobrego samopoczucia. W nocy organizm lepiej funkcjonuje w nieco chłodniejszy klimacie. Niższa temperatura wspomaga produkcję hormonu odpowiedzialnego za cykl dobowy naszego organizmu, czyli melatoniny. Za ciepłe powietrze w sypialni sprawi, że będziesz się gorzej wysypiać, a także częściej pobudzić i się nadmiernie pocić.

Sezon grzewczy to dla wielu polskich gospodarstw walka z przesuszone powietrzem. Nagrzane grzejniki mocno wysuszają powietrze, co ma ogromny wpływ nie tylko na ludzi. Suche powietrze powoduje problemy związane z górnymi drogami oddechowym. Może pojawić się chrypka, katar, a także uczucie czegoś w gardle. Błony śluzowe stają się przesuszone i wymagają dodatkowego nawilżania. Suche powietrze wpływa również na skórę powodując jej podrażnienie oraz zaczerwienienie. Warto pamiętać, że przesuszone od grzejników powietrza tak samo wpływa na zwierzęta domowe, a nawet rośliny. Wiele kwiatów źle znosi takie warunki. Storczyki, skrzydłokwiat, a nawet grudnik wymagają w okresie grzewczym dodatkowego zraszania wodą.

Wiele osób w okresie grzewczym szuka sposobów na skuteczne i szybkie nagrzane powietrza. Najskuteczniejszą metodą są bez wątpienia kupne nawilżacze powietrza. Na rynku dostępne są nawilżacze parowe, ultradźwiękowe i ewaporacyjne. Różnią się od sposobami nawilżania powietrza. Warto również wiedzieć, że nawilżacze ultradźwiękowe mogą być drażniące dla zwierząt. Tego rodzaju urządzanie działają na prąd i mogą wpłynąć na rachunki za energię elektryczną. Aby nawilżacz odczuwalnie nawilżył powietrze musi być w użytkowaniu przez co najmniej kilka godzin. Pobór prądu zależy od rodzaju urządzenia. Nawilżacze ewaporacyjne zużywają około 25-50.

Na nawilżenie powietrza w domu można wpłynąć także domowymi sposobami. Jednym z nich wieszanie na grzejnikach mokrych tkanin. Ten sposób nie jest jednak polecany przez ekspertów. Mokre tkaniny bardzo szybko wyschną, a przy tym staną się sztywne. Jeżeli w ten sposób suszysz ręczniki to staną się one nieprzyjemne w dotyku. Jeżeli chcesz wykorzystać mokre pranie to o wiele lepiej jest postawić je w okolicy kaloryferów, anie rozkładać na samych grzejnikach. Eksperci jeszcze bardziej polecają jednak sposób z miską. Do szklanej miski nalej zimnej wody i postaw na grzejniku. W ten sposób woda będzie parowała i nawilżała powietrze przez długi czas. Jeżeli zmagasz się z bardzo przesuszone powietrzem to jedna miska może nie wystarczyć.

Przeczytaj także:
Kroję w grube plastry, dodaję szczyptę tego i kładę na grzejniku. Po domu rozno…
Super Express Google News
Grudnik - kwiat na Boże Narodzenie
12 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

suche powietrze
GRZEJNIK
KALORYFER
SEZON GRZEWCZY