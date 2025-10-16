Sezon grzewczy powoduje wysuszanie powietrza, co negatywnie wpływa na zdrowie (przeziębienia, podrażnienia).

Aby nawilżyć powietrze, można rozwiesić mokre ręczniki na kaloryferach.

Aby efektywnie korzystać z kaloryferów, należy je wyczyścić, znać znaczenie cyfr na termostacie i wietrzyć krótko, zakręcając grzejniki na ten czas.

Sezon grzewczy w Polsce już się rozpoczął i wielu Polaków grzeje swoje domy i mieszkania. Oczywiście włączone kaloryfery to gwarancja ciepła w pomieszczeniach, jednak warto mieć na uwadze fakt, że z czasem odkręcone grzejniki mogą przyczyniać się do wysuszania powietrza w naszym domu. A suche powietrze w pokojach może negatywnie wpływać na zdrowie domowników. Sprzyja ono przeziębieniom, wysuszać śluzówkę nosa, podrażniać oczy, a nawet powodować problemy z oddychaniem i przemęczenie. Dlatego w sezonie grzewczym pod żadnym pozorem nie powinniśmy zapominać o utrzymywaniu odpowiedniego poziomu wilgotności w mieszkaniu, a ten waha się między 30 a 65 proc. Oprócz regularnego, ale krótkiego wietrzenia, można korzystać z nawilżaczy powietrza. Jest jednak znacznie tańszy sposób na nawilżenie powietrza w domu. Wystarczy w sezonie grzewczym na kaloryferach rozwiesić mokre ręczniki. Kiedy ręcznik schnie, wilgoć uwalnia się do powietrza, co natychmiast poprawia jego jakość.

Jak korzystać z kaloryfera, aby w domu było ciepło, a rachunki za ogrzewanie niskie?

Choć korzystanie z kaloryfera nie jest skomplikowaną czynnością, to jednak wiele osób zapomina o kilku ważnych kwestiach i w efekcie płaci wysokie rachunki za ogrzewanie. Jak zatem prawidłowo korzystać z grzejników w domu? Po pierwsze przed okręceniem kaloryfera, wyczyść go zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Drugą kwestią jest zapoznanie się ze znaczeniem cyfr zamieszczonych na pokrętle kaloryfera. Otóż grzejniki dostępne na polskim rynku są wyposażone w termostaty ze skalą od 0 do 5, a każda z nich ma przyporządkowany konkretny zakres temperatur, do jakiej nagrzewa pomieszczenie. Trzecią sprawą jest wietrzenie mieszkania. Wietrz je często, ale przez krótki czas. Dlaczego to tak ważne? W ten sposób mieszkanie nie będzie tracić wydzielanego przez grzejnik ciepła. Druga istotną kwestią jest zakręcanie grzejników na czas wietrzenia mieszkania. Wystarczy ustawić pokrętło na pozycji "0". Wówczas termostat nie zacznie pobierać więcej energii, aby wyregulować temperatury pomieszczenia.