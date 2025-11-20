Zimny kaloryfer w pełni sezonu grzewczego? Prawdopodobnie jest zapowietrzony, ale jego odpowietrzenie jest prostsze, niż myślisz.

Potrzebujesz tylko wkrętaka lub specjalnego kluczyka, naczynia na wodę i kilku prostych kroków, aby przywrócić ciepło.

Dowiedz się, jak krok po kroku odpowietrzyć grzejnik i co zrobić, aby uniknąć problemów w przyszłości!

Gdy kaloryfer jest zapowietrzony, słabiej grzeje, czasami też nierównomiernie się nagrzewa. Niekiedy dochodzą do tego dźwięki bulgotania. Żeby w prosty sposób odpowietrzyć grzejnik, trzeba się do tego odpowiednio przygotować. Nie jest to czynność skomplikowana, ale potrzebny będzie płaski wkrętak (śrubokręt) lub specjalny kluczyk do odpowietrzania kaloryfera. Przyda się także miska, szklanka albo jakikolwiek pojemnik na wodę. Zanim zaczniemy działać, trzeba także zakręcić zawór. Warto również zwiększyć ciśnienie w instalacji (maksymalnie do 1,4 atm.), dzięki temu woda będzie wypierać powietrze z grzejnika.

Zimny kaloryfer? Spróbuj odpowietrzyć grzejnik

Kiedy grzejnik jest odpowiednio przygotowany, zabieramy się za odpowietrzanie kaloryfera. Na początek pod odpowietrznikiem (pokrętło zlokalizowane w górnej lub dolnej części) umieszczamy pojemnik na wodę, do którego spłynie płyn z instalacji. Następnie przy pomocy wkrętaka lub klucza delikatnie odkręcamy śrubę odpowietrznika. Z kaloryfera zacznie wydobywać się powietrze oraz woda. Gdy ciśnienie spadanie, a ciecz będzie wypływać spokojnym strumieniem można zakręcić śrubę odpowietrznika kaloryfera. Po upewnieniu się, że nic z niego nie wycieka, ponownie odkręcamy zawór, by woda mogła dopływać do grzejnika (wodę uzupełniamy stopniowo do uzyskania od 0,9 do 1,2 atm.). Pokrętło termostatu ustawiamy na maksymalną pozycję i czekamy kilka minut. Jeśli przyczyną zimnego kaloryfera było jego zapowietrzanie, grzejnik szybko stanie się ciepły.

W niektórych nowoczesnych instalacjach grzewczych stosuje się automatyczne odpowietrzniki, które samodzielnie usuwają nagromadzone powietrze, eliminując potrzebę ręcznej interwencji. Warto sprawdzić, czy Twój system jest w nie wyposażony. Jeśli tak, regularnie kontroluj ich stan, aby upewnić się, że nie są zablokowane. Pamiętaj też, że po odpowietrzeniu kilku grzejników w systemie, warto ponownie sprawdzić ciśnienie w instalacji i w razie potrzeby je uzupełnić.

Jak wyczyścić kaloryfer w środku? Sposób bez rozkręcania grzejnika

Eksperci od ogrzewania i konserwacji instalacji zdecydowanie odradzają stosowanie metod czyszczenia wnętrza kaloryfera za pomocą wody z detergentami. Nawet lakierowane grzejniki z czasem mogą ulec uszkodzeniu, a dostająca się do środka woda z chemikaliami może prowadzić do korozji, uszkodzenia powłoki ochronnej i w konsekwencji do przecieków. Regularne odkurzanie i używanie sprężonego powietrza to najbezpieczniejsze i najskuteczniejsze metody utrzymania grzejników w czystości. Do czyszcznie można wykorzystać specjalne szczotki do kaloryferów, które dzięki swojej elastycznej konstrukcji docierają do trudno dostępnych zakamarków. Są one dostępne w większości sklepów z artykułami gospodarstwa domowego. Inną metodą jest użycie parownicy – strumień gorącej pary pod ciśnieniem skutecznie zmiękczy i usunie kurz oraz brud, który następnie łatwo usuniesz ściereczką. Pamiętaj jednak, aby przed użyciem parownicy upewnić się, że grzejnik jest zimny.