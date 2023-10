Pracownica pralni zdradziła genialny patent na pranie ręczników. Do każdego cyklu dodaje ten składnik, a ręczniki stają się mięciutkie. Sposób na pranie ręczników

Sekrety prania. Jak prać ręczniki, by te nigdy nie straciły swoje miękkości?

Pranie ręczników to jeden z podstawowych elementów higieny ciała. Jeżeli robisz to nieumiejętnie, to w bardzo krótkim czasie możesz zniszczyć ręczniki. Pamiętaj, by przestrzegać kilku ważnych zasad. Bawełniane ręczniki pierz w temperaturze maksymalnie 60 stopni, zaś te wykonane z mikrofibry maksymalnie w 40 stopniach. Nie ustawiaj również najwyższych obrotów podczas wirowania. Wysokie wirowanie niszczy tkaniny oraz sprawi, że ręczniki szybko stracą swój kształt. Osoby, które zawodowo zajmują się sprzątaniem mają swoje sposoby, dzięki którym nawet wielokrotnie prane ręczniki wyglądają jak nowe. Zdradzimy Ci sekret stosowany w pralniach. Od teraz również ty będziesz mogła cieszyć się pachnącymi i miękkimi ręcznikami.

Łebski patent na pranie ręczników. Dodaj te dwa składniki do pralki

Jednym z najlepszych sposobów na zachowanie miękkości ręczników pomimo wielu cyklów prania jest soda oczyszczona. Rozpuść trzy łyżki sody oczyszczonej z wodą i tak przygotowaną mieszankę wlej do pojemnika na płyn do płukania. Dzięki swoim właściwościom soda unosi włókna tkaniny, co sprawia, że ręczniki stają się bardziej miękkie oraz chłonne. Aby efekt był jeszcze lepszy możesz zastosować domowy odplamiacz, który genialnie wypierze ręczniki i jeszcze lepiej je zmiękczy. Wymieszaj kwasek cytrynowy z gorącą wodą w stosunku 3:7. W tak przygotowanym roztworze namocz ręczniki, a następnie upierz w pralce.

