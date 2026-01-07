Prognozowali zimę stulecia w Polsce, a teraz mówią o tym. Atak śniegu gorszy niż w 1979? Wiemy, gdzie spadnie najwięcej błaego puchu

Po początkowym sceptycyzmie, zima w Polsce zaskakuje siarczystym mrozem i obfitymi opadami śniegu.

Amerykańskie prognozy wskazują na nadchodzące śnieżyce, które mogą przynieść od 10 do 30 cm śniegu w różnych regionach Polski.

Sprawdź, które regiony Polski zostaną najbardziej dotknięte przez intensywne opady śniegu i jak przygotować się na zimowe warunki.

Amerykanie prognozują potężne śnieżyce zbliżające się do Polski

Gdy jeszcze w listopadzie pojawiały się pierwsze prognozy mówiące o zimie stulecia wiele osób pukało się w czoło. Tymczasem wraz z końcem 2025 roku faktycznie zaatakowała zima. W wielu rejonach Polski spadło kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt centymetrów śniegu i złapał siarczysty mróz. Choć taka pogoda zimą nie jest niczym nadzwyczajnym to przyzwyczailiśmy się, że podczas ostatnich lat pogoda była stosunkowo łagodna. Najnowsze prognozy zwracają uwagę przede wszystkim na bardzo niskie temperatury. Przez całą Polskę przetoczy się zimny front niosąc za sobą siarczysty mróz. Na terenie całego kraju słupki termometrów pokażą kilkanaście stopni poniżej zera. W niektórych rejonach mróz może być jeszcze silniejszy i wynieść -20 stopni Celsjusza. Nocami w wielu miejsca temperatura spanie do -18/-12 stopni Celsjusza. Powrotu ciepła w najbliższych dnia nie ma się co spodziewać. Potężny wyż skandynawski skutecznie będzie blokował ciepłe, atlantyckie fronty, które przyniosą ocieplenie na zachodzie Europy.

W najbliższych dniach prognozowany jest nie tylko mróz. Amerykanie opublikowali właśnie swoje najnowsze modele pogodowe, z których wynika, że nad Polską nadciągają śnieżyce. Portal twojapogoda.pl, powołując się na amerykański model pogodowy GFS wskazuje, że czekają nas anomalie pogodowe i znów możliwy jest paraliż dróg oraz autostrad. Nadciągający nad Polskę układ niżowy przyniesie obfite opady śniegu. Synoptycy wskazują, że średnio spadnie od 10 do 20 centymetrów śniegu, a lokalnie pokrywa śnieżna może wynieść nawet 30 centymetrów. Najobficiej ma padać na terenie Warmii i Mazur oraz Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia i Podkarpacia. Pogoda ma być korzystna dla samopoczucia, ale należy uważać na poranne mgły i warunki na drogach.