Prosty zestaw ćwiczeń na płaski brzuch dla kobiet po 50-tce. Poświęć 15 minut, a pozbędziesz się oponki do wakacji. Ćwiczenia na płaski brzuch

Poświęć 15 minut, a pozbędziesz się oponki na brzuchu do wakacji

Lato i wyjazdy wakacyjne już lada moment i w związku z tym wiele pań zaczyna zastanawiać się, co zrobić, aby możliwie jak najszybciej pozbyć się oponki na brzuchu. Chyba każda kobieta pragnie zachwycać zgrabną figurą na plaży. Faktem jest, że u kobiet po 50-tce metabolizm mocno zwalnia, a zmiany hormonalne mogą sprzyjać odkładaniu się tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha. Jeśli chcesz zadbać o swoje zdrowie, ale też o figurę to postaw na prosty trening każdego dnia. Odpowiednio dobrane ćwiczenia, regularność i zdrowa dieta to klucz do wzmocnienia mięśni brzucha, poprawy sylwetki i samopoczucia. Zatem, jakie ćwiczenia są najskuteczniejsze dla kobiet po 50-tce i jak je wykonywać bezpiecznie? Poświeć dosłownie 15 minut każdego dnia, a pozbędziesz się oponki na brzuchu do wakacji.

Ćwiczenia na płaski brzuch dla kobiet po 50-tce

Oczywiście zanim podejmiesz się jakiejkolwiek nowej aktywności fizycznej skonsultuj się z lekarzem, szczególnie jeśli masz problemy zdrowotne. Poza tym każdy trening zawsze rozpoczynaj od rozgrzewki, aby przygotować mięśnie do wysiłku. Pamiętaj o prawidłowym oddychaniu podczas ćwiczeń, a jeśli poczujesz ból, natychmiast przerwij ćwiczenie. A jakie ćwiczenia są dobre na płaski brzuch w przypadku kobiet po 50-tce? Poniżej prezentujemy zestaw kilku ćwiczeń na płaski brzuch, które wykonasz w domu.

Plank (deska)

Podeprzyj się na przedramionach, aż ciało tworzy linię prostą od głowy do pięt. Utrzymaj pozycję przez 30-60 sekund.

Brzuszki skośne

Połóż się na plecach, nogi ugięte w kolanach, ręce splecione za głową. Unieś górną część ciała, kierując łokieć do przeciwległego kolana. Powtórz 10-15 na każdą stronę.

Unoszenie nóg w leżeniu

Połóż się na plecach, ręce wzdłuż ciała. Unieś nogi do góry, utrzymując je proste lub lekko ugięte w kolanach. Powtórz 10-15 razy.

Skręty tułowia w siadzie

Usiądź na podłodze, nogi zegnij w kolanach, stopy oprzyj na podłodze, a ręce wyciągnij przed siebie. Wykonuj skręty tułowia na boki, utrzymując proste plecy.Powtórz po 10-15 razy na każdą stronę.