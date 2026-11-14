Przed mrozem leć do Action z 8 zł w portfelu. Szyby w aucie odmrozi w 3 sekundy i będziesz mógł ruszać w drogę. Bez skrobania i marnowania czasu. Sposób na odmrażanie szyb w samochodzie

Zamarznięte szyby to zimowa zmora kierowców, pochłaniająca cenny czas o poranku i obniżająca bezpieczeństwo jazdy.

Istnieje błyskawiczne rozwiązanie: płyn z popularnego dyskontu, który za mniej niż 8 zł rozpuszcza lód w zaledwie 3 sekundy.

Odkryj również prosty przepis na domowy odmrażacz z dwóch składników, by raz na zawsze pożegnać się ze skrobaniem i ruszyć w drogę bez opóźnień.

Sposób na odmrażanie szyb w samochodzie

Mroźne noce i poranki to prawdziwa każdego kierowcy, który trzyma swój samochód na zewnątrz. Nie chodzi wyłącznie o niekorzystne warunki panujące na drogach, ale również o wiele komplikacji pojawiających się bezpośrednio w aucie. Z pewnością jedną z najbardziej dokuczliwych są zaparowane szyby w samochodzie, które nie tylko negatywnie wpływają na komfort użytkowania pojazdu, ale przede wszystkim bezpieczeństwo, gdyż znacząco pogarszają widoczność. Inną sprawą, której chyba doświadczył każdy kierowca, są zamarznięte szyby w samochodzie. Najczęściej dotyka nas to o poranku, kiedy spieszymy się do pracy lub na spotkanie. Po mroźnej nocy na szybach osadza się dosłownie lód, który najczęściej próbujemy zeskrobać. Jest to jednak czasochłonne zajęcie, które niekoniecznie zawsze przynosi oczekiwany efekt. Dlatego, zamiast tracić czas przed ruszeniem w drogę na zeskrobywanie powłoki lodu z szyb w naszym samochodzie, zdecydowanie łatwiejszym rozwiązaniem jest zastosowanie płynu odmrażającego.

Przed mrozem leć do Action z 8 zł w portfelu. Szyby w aucie odmrozi w 3 sekundy

Oczywiście na rynku dostępnych są dziesiątki płynów odmrażających szyby samochodowe. W ubiegłym roku sama z takiego korzystałam, a kupiłam go za niecałe 8 zł w Action. U mnie sprawdził się znakomicie. Niezamarzający odmrażacz do szyb C&C jest dostępny w stałej sezonowej ofercie sklepu i kosztuje 7,99 zł. Co ważne działa on w temperaturach do -45°C, także niestraszne mu polskie zimy. Jak go stosować? Wystarczy spryskać porośnięte lodem szyby, a już po 3 sekundach powłoka rozpuszcza się i spływa. Można przyspieszyć efekt uruchamiając wycieraczki.

Domowy płyn do odmrażania szyb w aucie. Tylko dwa składniki

Poza gotowymi produktami można także przygotować samodzielnie taki odmrażacz. Przepis na płyn do odmrażania szyb w samochodzie jest prosty - to mieszanka wody i alkoholu. Jedną szklankę alkoholu wlej do 100 ml wody, przelej mieszankę do butelki z atomizerem i w razie potrzeby spryskuj tym płynem zamarznięte szyby w swoim samochodzie. Zarówno alkohol, jak i ocet obniżają temperaturę zamarzania wody, dzięki czemu oblodzenie na szybach w aucie znika tuż po zaaplikowaniu ich na powierzchnię.

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