"PrzedszkolaBezOwsików.pl" – rusza program edukacyjny w trosce o zdrowie dzieci

Jak wynika z raportu „Owsiki – wiedza rodziców dzieci w wieku 3-8 lat”, przynajmniej co trzeci rodzic (37 proc.) deklaruje, że jego dziecko zaraziło się owsikami. Podobna liczba badanych (38 proc.) otrzymała wiadomość, o występowaniu owsików w przedszkolu lub szkole1. Aby wspierać rodziców i kadry przedszkoli w zakresie profilaktyki chorób pasożytniczych, wywoływanych m. in. przez owsiki, powstał ogólnopolski program edukacyjny „PrzedszkolaBezOwsików.pl”.

W ramach akcji, wspólnie z zaproszonymi ekspertkami – dr n. med. Jolantą Popielską, lekarką pediatrii oraz mgr Dominiką Słowikowską, psychologiem dziecięcym – prowadzone są działania edukacyjne kierowane do dzieci, rodziców oraz kadry przedszkoli.

– Owsiki to problem, który dotyka wiele przedszkolaków. Podejmowanie działań, które przełamują tabu i dostarczają rodzicom oraz wychowawcom niezbędnych narzędzi do skutecznej walki z owsikami, jest niezwykle ważne w kontekście naszego zdrowia. Warto też pamiętać, że przy odpowiedniej higienie i szybkim leczeniu można je łatwo zwalczyć. Kluczowe jest, aby rodzice zwracali uwagę na objawy oraz podejmowali działania profilaktyczne, a także nie bali się rozmawiać zarówno z dziećmi, jak i kadrą przedszkola, kiedy taka sytuacja się wydarzy – mówi dr n. med. Jolanta Popielska.

“PrzedszkolaBezOwsików” - program wspierający rodziców i dzieci

Chociaż brzmi strasznie zarażenie się owsikami to nie koniec świata. Można je bowiem łatwo wyleczyć. A jeszcze łatwiej jest im zapobiegać. Najskuteczniejszą i najprostszą metodą jest mycie rąk. Dlatego właśnie jedną z kluczowych inicjatyw programu, są warsztaty edukacyjne w przedszkolach, mające na celu kształtowanie prawidłowych nawyków w zakresie higieny rąk wśród dzieci.

Placówki, które zgłoszą udział w programie poprzez formularz dostępny na stronie akcji www.PrzedszkolaBezOwsików.pl, lub zostaną zgłoszone przez rodziców czy opiekunów, otrzymują „Owsipaki” - paczki z darmowymi materiałami edukacyjnymi, dostosowanymi do możliwości poznawczych dzieci. Zawierają one m. in. przydatny dla nauczycieli scenariusz lekcji nt. higieny rąk oraz pomoce naukowe, stworzone zgodnie z ideą nauki poprzez zabawę (m. in. stempelki z podobizną owsika, których odbicie należy zmyć w czasie zajęć, kolorowanki, mydła do mycia rąk do wykorzystania w czasie zajęć, odlotowe tatuaże wręczane za zaangażowanie i aktywny udział w lekcji).

Aby oswajać temat owsików wśród rodziców i wspierać ich w działaniach związanych z profilaktyką i leczeniem, w ramach programu zostały przygotowane również broszury informacyjne, które trafią do przedszkoli w „Owsipakach”.

Za udział w akcji, przedszkola nagradzane są certyfikatami, potwierdzającymi, że placówka edukuje i wspiera dzieci oraz rodziców w walce z owsikami.

– Przede wszystkim, należy pamiętać, że wszyscy mamy ten sam cel: zdrowie dzieci. Nie należy bać się komunikacji z rodzicami, ponieważ oni, właśnie dzięki rzetelnym informacjom od nauczycieli, będą w stanie podjąć dalsze kroki, by skutecznie przywrócić bezpieczną przestrzeń w przedszkolu, a także zapobiec dalszym zarażeniom. Kiedy w relacji rodzic-nauczyciel jest otwartość oraz wzajemne zaufanie (bez oskarżania i szukania winnego), można wówczas wspólnie ustalić najlepszy plan dalszego działania i wyjścia z tej sytuacji – podsumowuje mgr Dominika Słowikowska.

i Autor: materiał prasowy PrzedszkolaBezOwsików