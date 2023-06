Przenieś kuchnię pod chmurkę. Jedzenie w plenerze to jest to!

Jak zobaczysz to wideo to przestaniesz potrząsać solniczką. Szef kuchni zdradza ukrytą funkcję solniczki. "Wow, to zmieniło moje życie"

Gdy mowa o jedzeniu w plenerze wielu z nas odruchowo przychodzi na myśl grillowanie. Nic dziwnego. Wystarczy krótki spacer w pogodny weekend w rejonach działek czy ogrodów, by poczuć aromat charakterystyczny dla grillowanych przysmaków. Uwielbiamy spotkania przy grillu ze względu na ich luźny i niezobowiązujący charakter, a także, rzecz jasna, najróżniejsze dania, które można łatwo przyrządzić. Zaskocz rodzinę i znajomych czymś innym niż tylko kiełbaski. Na talerzach fantastycznie będą prezentować się amerykańskie burgery z pieczarkami i sadzonym jajem. Na ruszcie bez problemu przyrządzisz także ryby i owoce morza. Może skusisz się na grillowane owoce, np. ananasa lub arbuza? Letnie spotkanie pod chmurką to świetna okazja, by popuścić wodze kulinarnej fantazji.

Amerykańskie burgery z pieczarkami i sadzonym jajkiem

Czas przygotowania: 30 minut

Liczba porcji: 4

Składniki:

500 g mięsa wołowego z udźca

2 łyżki Przyprawy do Grilla Knorr

4 łyżki Sosu Hellmann's Steak

8 plastrów boczku wędzonego

4 bułki do hamburgerów

10 pieczarek pokrojonych w plastry

1 cebula biała pokrojona w piórka

2 garści rukoli

4 jajka

4 łyżki majonezu

4 łyżki oleju

1 szczypta pieprzu czarnego mielonego

Sposób przygotowania:

Mięso oczyść z błon, pokrój na mniejsze kawałki i zmiel w maszynce. Dodaj przyprawę Knorr i dokładnie wyrób mięsną masę. Uformuj cztery, jednakowej wielkości burgery. Pieczarki przesmaż wraz z cebulą na rozgrzanej oliwie, dopraw solą i pieprzem. Burgery ułóż na rozgrzanym grillu i smaż 8-10 minut, przewracając co jakiś czas. Podczas grillowania smaruj je sosem Hellmann’s Steak. Plastry boczku również ułóż na grillu. Bułki przekrój na połówki, opiecz na grillu i posmaruj majonezem. W tym samym czasie rozgrzej olej na patelni i usmaż 4 jajka sadzone. Gotowe kotlety ułóż na bułkach z majonezem oraz rukolą, połóż następnie boczek, pieczarki oraz sadzone jajka. Wierzch hamburgerów przykryj bułką. Gotowe burgery zepnij długimi wykałaczkami i podawaj z frytkami i sałatką coleslaw.

Inspiracja dla tych, co nie mają ogródka

Właściciele kawałka zielonej przestrzeni w postaci ogrodu lub działki to prawdziwi szczęściarze. Nie zaliczasz się do tego grona? Nie załamuj rąk i nie zamykaj się w mieszkaniu. Szkoda lata! Nawet w centrum ruchliwego miasta można znaleźć zaciszny i zielony zakątek – park. Skrzyknij znajomych, spakujcie piknikowe koce i przygotujcie frykasy, które umilą wam wypoczynek. Po zrobione przez ciebie muffinki a la pizza znajomi będą ochoczo sięgać.

Aby w pełni skorzystać z czasu na świeżym powietrzu, zadbaj też o dodatkowe rozrywki. Zapakuj gry planszowe – wiele z nich ma wersje kieszonkowe, które łatwo ze sobą zabrać. Zestaw do badmintona czy piłka też się przydadzą dla rozruchu! Jeśli zabierasz ze sobą dzieci, znajdź lokalizację położoną blisko placu zabaw. Nikt nie będzie narzekać na nudę.

Muffinki a la pizza

Czas przygotowania: 90 minut

Liczba porcji: 10

Składniki:

2 szklanki mąki

7 g suchych drożdży

4 łyżki Majonezu Hellmann's Oryginalny

½ szklanki ciepłej wody

1 jajko

1 szczypta soli

1 łyżeczka cukru

½ szklanki startego sera mozzarella

3 łyżki startego parmezanu

200 g pikantnej kiełbasy chorizo

100 g zielonych oliwek

1 łyżka ziół prowansalskich

Sposób przygotowania:

Cukier, sól i drożdże rozpuść w ciepłej wodzie. Następnie połącz te składniki z mąką, jajkiem i majonezem. Dokładnie wyrób ciasto tak, aby było elastyczne i gładkie. Jeśli będzie zbyt luźne, dodaj więcej mąki, a jeśli będzie zbyt twarde – dodaj odrobinę więcej wody. Ciasto przełóż do miski, przykryj ściereczką i odstaw je do wyrośnięcia na około 60 minut, w ciepłe miejsce. Kiełbasę pokrój w plasterki – podsmaż ją na patelni, aby wytopiło się z niej trochę tłuszczu. Ciasto delikatnie wymieszaj z serem mozarella, kiełbasą razem z tłuszczem, pokrojonymi oliwkami i ziołami Knorr. Powstałą w ten sposób mieszankę rozłóż do foremek na muffinki, wcześniej wysmarowanych olejem. Całość wstaw do nagrzanego do 180°C piekarnika na około 20 minut. Podawaj z dipem czosnkowym.

Poznaj najbliższą okolicę – może cię zaskoczyć!

Masz wolny dzień, a wszystkie prognozy wskazują na to, że pogoda będzie jak marzenie? Zaplanuj wycieczkę, która pozwoli ci zobaczyć okolice miejsca zamieszkania z nowej perspektywy. Od dawna mówisz o wyjeździe nad pobliski zalew, słyszałeś o malowniczej polanie albo klimatycznych ruinach zamku? Nie odkładaj planów w nieskończoność. Jednodniowy albo kilkugodzinny wypad nie wymaga poważnej logistyki. Nawet początkujący podróżnik poradzi sobie z tym zadaniem. Pamiętaj, by zabrać ze sobą przekąski, które łatwo spakować. Kanapki wydają się oczywiste, ale swój jadłospis możesz rozszerzyć o kremowy szpinak w cieście francuskim albo poręczne paszteciki z farszem mięsnym lub warzywnym. Nie zapomnij o serwetkach i zapasie wody.

Kremowy szpinak w cieście francuskim

Czas przygotowania: 90 minut

Liczba porcji: 4

Składniki:

450 g świeżego lub mrożonego szpinaku

2 łyżki Mieszanki Ziół i Przypraw Grecka z Oregano Knorr

2 łyżki masła lub margaryny

100 g suszonych pomidorów

100 ml śmietany 18%

1 opakowanie sera feta

½ cebuli

1 opakowanie ciasta francuskiego

1 łyżka orzeszków piniowych lub włoskich

1 jajko

Sposób przygotowania:

Pokrój cebulę w drobną kostkę. Podsmaż na patelni, następnie dodaj szpinak, śmietanę i przyprawy.Do szpinaku dodaj pokrojone suszone pomidory i uprażone orzechy. Całość wystudź i dorzuć pokrojony w małą kostkę ser feta. Tak przygotowaną masę przelej do płaskiego naczynia i zamroź. Zamrożoną masę pokrój w słupki o długości 3 cm i grubości około 1 cm (możesz pokroić też na większe kawałki). Włóż je ponownie do zamrażalnika. Płaty ciasta francuskiego rozwałkuj, wykrój z nich małe prostokąty o wymiarach 8 cm x 4 cm. Posmaruj rozkłóconym jajkiem. Ułóż na cieście zamrożony szpinak. Każdy płat sklej, dociskając krawędzie do siebie widelcem. Wierzch ciastka posmaruj jajkiem. Paszteciki ułóż na pergaminie i piecz w temperaturze 200°C przez 10-15 minut. Do tego przepisu możesz wykorzystać również ciasto filo.

Daj się oczarować pięknym okolicznościom przyrody!

Gdy już odnajdziesz w sobie żyłkę wędrowca, wiosnę i lato wykorzystaj na dłuższe piesze wędrówki. Weekendowe wypady pozwalają skutecznie odpocząć i przewietrzyć głowę, w której na co dzień aż huczy od bieżących spraw i obowiązków. Spokój, jaki odnajdziesz w lesie, górach lub podczas przemierzania nadmorskich wydm jest nie do przecenienia. W takich warunkach musisz być jednak przygotowany na to, że z dala od cywilizacji trafienie na sklep, restaurację czy budkę z jedzeniem może okazać się niemożliwe. Zapakuj do plecaka bagietkę serową z kurczakiem, a głód cię nie zaskoczy. Oprócz zapasu napojów, znajdź w bagażu miejsce na coś słodkiego. Czekoladowa przekąska doda sił podczas wędrówki.

Bagietka serowa z kurczakiem

Czas przygotowania: 30 minut

Liczba porcji: 4

Składniki:

1 pierś z kurczaka

2 bagietki

100 g startego sera żółtego

1 pomidor

1 łyżka Fix Smaki Świata Tortilla Meksykańska

1 cebula

5 pieczarek

1 sałata

1 ogórek zielony

1 papryczka chilli

3 łyżki Majonezu Hellmann's Oryginalny

3 łyżki oleju

Sposób przygotowania:

Mięso, cebulę oraz pieczarki pokrój w plastry, przełóż do miski i oprósz Fixem Knorr. Wymieszaj i odstaw. Na patelni rozgrzej olej i usmaż zamarynowane mięso z warzywami. Na koniec dodaj ser, wymieszaj i odstaw. Bagietkę przekrój na pól, pomidor, chili i ogórka pokrój w plastry. Pieczywo posmaruj majonezem, następnie połóż na nim liście sałaty, plastry pomidora, ogórka i farsz mięsny. Zapiecz chwilę w rozgrzanym piekarniku pod grzałką grillową. Udekoruj papryczką chili.

Plan awaryjny na wypadek deszczu

Przez cały tydzień czekaliście na weekend. Studiowaliście mapy, szykowaliście piknikowe akcesoria i rozrywki dla całego rodziny, a tu… klops! I wcale nie mamy na myśli smacznego dania w garnku. Pogoda bywa nieprzewidywalna i potrafi pokrzyżować plany. Ale nie załamujcie się!

Piknik można również zorganizować w domu. Jeśli bardzo tęsknicie za jego klimatem, koc można rozłożyć nawet na środku salonu i zaproponować bliskim zjedzenie obiadu inaczej, niż siedząc przy stole. Deszcz za oknem sprawia, że nic ci się nie chce i od razu tracisz humor? Zaproś przyjaciół – wesołe towarzystwo szybko poprawi nastrój. Możecie wspólnie przygotować domową pizzę. Nie od dziś wiadomo, że w kuchni są najlepsze imprezy. Patelnię grillową lub piekarnik wykorzystajcie do przyrządzenie specjałów kojarzonych z grillowaniem, np. piersi z indyka z kolendrą marynowane w napoju kokosowym. Po smacznym posiłku zagrajcie w kalambury, ułóżcie skomplikowane puzzle albo zróbcie maraton z ulubionymi filmami. Niepogoda to nie powód, by zamykać się w domu w samotności.

Piersi z indyka z kolendrą marynowane w napoju kokosowym

Czas przygotowania: 60 minut

Liczba porcji: 6

Składniki:

600 g piersi z indyka

3 łyżki Ketchupu Hellmann's Łagodny

1 opakowanie Przyprawy do Grilla Knorr

100 ml napoju kokosowego

1 łyżka kminu rzymskiego

1 pęczek kolendry

2 łyżki oliwy

2 szalotki

1 ząbek czosnku

1 limonka

Sposób przygotowania:

Piersi z indyka pokrój wzdłuż na cienkie, długie plastry. W małym garnku podsmaż pokrojoną w kostkę szalotkę, dodaj napój kokosowy, Przyprawę do grilla Knorr i ketchup Hellmann's. Wszystko razem gotuj minutę, odstaw na bok do ostygnięcia. Do chłodnej marynaty włóż pokrojone piersi z indyka. Odstaw je do zamarynowania na co najmniej 12 godzin. Zmiksuj kolendrę z czosnkiem i sokiem z limonki. Dodaj kmin rzymski. Na paski zamarynowanego mięsa wyłóż pastę zmiksowanej kolendry. Paski mięsa zwiń w "ślimaczki" i nadziej po 2-3 roladki na patyki do szaszłyków.Gotowe szaszłyki grilluj na tackach aluminiowych w średniej temperaturze przez ok. 30 minut. Najlepiej pod przykryciem, co jakiś czas obracając je i smarując pozostałą marynatą do momentu, aż indyk będzie miękki i pięknie rumiany.

i Autor: Materiały prasowe Knorr

