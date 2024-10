Mieszam ze sobą i przelewam do pojemnika z przykrywką. Domowy płyn do spryskiwaczy zimowy za grosze

Kroję, wyciskam na to i wkładam do bębna pralki. Po jednym cyklu prania pralka jest jak nowa. Ani śladu kamienia oraz osadów po detergentach. Czyszczenie pralki

Przesądy towarzyszą ludzkości od wieków. Dotyczą niemal każdej dziedziny życia, a jak się okazuje także i śmierci. Choć wielu ludzi traktuje je przymrożeniem oka i doskonale wie, że czarny kot nie przynosi pecha, to jednak na wszelki wypadek splunie trzy razy przez lewe ramię lub odpuka „w puste niemalowane”. A jak wygląda sprawa z przesądami dotyczącymi zachowań na cmentarzu? Okazuje się, że jest ich sporo. Wierzenia, że wrzosy lub chryzantemy to kwiaty tylko na cmentarz, to zaledwie wierzchołek góry lodowej.

Przesądy z dreszczykiem, czyli czego nie robić na cmentarzu

Większość przesądów związanych z cmentarzem dotyczy zachowań, których i tak większość z nas nie akceptuje. Przykładem jest np. absolutny zakaz siadania na grobie lub chodzenie po płycie, które według zabobonów ma ściągnąć nieszczęście. Jeśli takiego czynu dopuszczą się kobiety w ciąży, grozi im to chorobą stóp. Nie powinno się także zabierać z grobów tabliczek z datami śmierci ani zdjęć, bo stracimy pamięć. Nie wolno także zbierać kwiatów, kasztanów, czy czegokolwiek, co rośnie na cmentarzu, bo ściągniemy śmierć na siebie lub bliskich. Według przesądów nie powinno się także zapalać zniczy zapalniczką, która służy do papierosów — grozi pechem. Jeśli nie chcemy nieszczęścia w domu, lepiej także nie przynosić do domu narzędzi, wazonów ani doniczek, których używaliśmy na cmentarzu.

Chryzantemy tylko na cmentarz?

Mimo że większości Polaków te rośliny kojarzą się ze smutkiem i listopadowym świętem zmarłych, to ich symbolika jest zupełnie inna. Nazwa chryzantema pochodzi od połączenia greckich słów chrysos (złoty) i anthemon (kwiat) i oznacza złoty kwiat. W Azji te rośliny są uznawane za przynoszące szczęście, a ich właściwości zdrowotne mają przedłużać życie. Z kolei w Europie Zachodniej są stałym elementem jesiennego wystroju domów, balkonów i ogrodów.

ZOBACZ TEŻ: Dzień Zmarłych w Meksyku. Oto jak obchodzi się Día de los Muertos

Zanim rozwiążesz ten quiz, spluń przez lewe ramię. Trudny test o przesądach i zabobonach Pytanie 1 z 10 Na początek coś, co chyba każdy z nas usłyszał za młodu. Nie siadaj w rogu stołu. Dlaczego? Bo dostaniesz zeza Bo będziesz łysa/łysy Bo zostaniesz starą panną/starym kawalerem Dalej