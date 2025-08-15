Przez to na trawniku pojawiają się zółte i brązowe plamy! Winny może być Twój kochany Szarik. Zrób to, a trawa znów będzie zielona i soczysta

Marzysz o pięknym trawniku? Uważaj na mocz zwierząt domowych, który może zniszczyć trawę!

Mocz zwierząt zawiera azot i sole, które powodują brązowe plamy i uszkodzenia trawnika.

Dowiedz się, jak chronić swój trawnik i utrzymać go w idealnym stanie.

Pies lub kot oddaje mocz na trawę? Uważaj, to może zniszczyć trawnik

Zielona i gęsta trawa to marzenie wielu osób posiadających przydomowe ogródki oraz działki. Niestety, często okazuje się, że wyhodowanie pięknej trawy nie jest takie proste. W miejscach często zadeptywanych pojawiają się łyse placki, a w innych zaczynają rosnąć chwasty oraz mech. Wypielęgnowana trawa potrzebuje odpowiedniego podejście. Przede wszystkim należy regularnie wykonywać aerację trawnika, koszenie oraz jego nawożenie. Trawa, podobnie jak inne rośliny w ogrodzie wymaga, dostarczania jej potrzebnych substancji odżywczych. Trawnik w sezonie możesz nawozić popiołem drzewnym lub fusami po kawie. Dostarczają one potrzebne witaminy oraz minerały, takie jak fosfor czy potas.

Wysokie temperatury i ostre słońce również nie wpływają pozytywnie na jakość trawy. Zaczyna on brązowieć i pojawiają się suche obszary. Trawnik warto wieczorami podlewać i dbać o odpowiednie nawilżenie gleby. Wiele osób nie wie, że powodem występowania brązowych placków na trawie mogą być domowe zwierzęta, a dokładnie ich mocz. Oddawanie moczu przez zwierzęta domowe bezpośrednio na trawę może prowadzić do jej uszkodzenia i zniszczenia. Mocz zawiera bowiem silne substancje, które szkodzą rośliną. To między innymi wysokie stężenia azotu, które w nadmiarze są toksyczne, a także sole osłabiające kondycję trawy. W efekcie, w miejscach, gdzie zwierzę oddaje mocz pojawiają się suche placki, a trawa zaczyna brązowieć.

Jak chronić trawnik przed moczem zwierząt?

Jeżeli zauważyłeś na trawniku pożółkłe plamy zwróć uwagę na zachowanie swojego psa lub kota. Jeżeli faktycznie zwierzę oddaje mocz w tych miejscach to staraj się obficie pryskać wodą. Rozcieńczysz w ten sposób szkodliwe i toksyczne substancje. Dbaj również o komfort Twojego zwierzaka. W przypadku psa wyprowadzaj go regularnie na spacer. Kot z kolei powinien mieć swobodny dostęp do czyste kuwety. W sklepach możesz kupić także specjalne środki, które niwelują toksyczne działanie moczu na rośliny. Dostępne są również mieszanki traw, które są bardziej odporne na działanie moczu. Jest to między innymi gatunek mikrokoniczyny, która przekształca zawarty w moczu azot mocznikowy na azot lepiej przyswajany przez rośliny.