Psiak biega i warczy przez sen, a jego ciało całe drży? Weterynarz przestrzega. Pod żadnym pozorem go nie budź

Psi sen to złożony proces, a niespokojne zachowania, takie jak bieganie czy warczenie, są jego naturalną częścią.

Weterynarz Justyna Kuścińska wyjaśnia, że te objawy świadczą o fazie REM, kluczowej dla regeneracji i porządkowania wspomnień psa.

Budzenie psa w tej fazie może zakłócić proces regeneracji i spowodować dezorientację, a nawet gwałtowną reakcję.

Psiak biega i warczy przez sen, a jego ciało całe drży? Pod żadnym pozorem go nie budź

Sen u psów, podobnie zresztą jak u człowieka, jest złożonym procesem fizjologicznym, który odgrywa kluczową rolę w ich zdrowiu i samopoczuciu. Choć nie ma dokładnych badań dotyczących treści psich snów, to istnieją przypuszczenia, że prawdopodobnie związane z ich codziennymi doświadczeniami i potrzebami. I chyba każdy właściciel czworonoga wielokrotnie zaobserwował, jak jego psiak podczas snu zaczyna być niespokojny. Wówczas jego łapy poruszają się, jakby szedł lub nawet biegł, wargi unoszą się, zwierzę potrafi wydać z siebie głos, szczęknąć, a całe jego ciało drży. Spokojnie. Nic złego się nie dzieje. To psie zachowanie podczas snu wyjaśniła weterynarz, Justyna Kuścińska. Na opublikowanym przez siebie w mediach społecznościowych filmiku szczegółowo opisuje, co oznacza takie "niespokojne" zachowania u psa podczas snu, dlaczego to wbrew pozorom bardzo ważny etap dla zwierzęcia, którego nie powinniśmy przerywać.

To jeden z najbardziej niezwykłych momentów w życiu Twojego psa. Faza snu, w której jego ciało i umysł wchodzą w stan całkowitej regeneracji.

- pisze na wstępie swojego wpisu lekarka weterynarii.

Sen u psa jest bardzo ważny. Nigdy nie budź go w tej fazie

Okazuje się, że moment snu, w którym psiak zaczyna się ruszać to nic innego jak faza REM. Zaczyna się ona po około 20 minutach od zaśnięcia i trwa tylko 2–3 minuty. To właśnie w jej trakcie zwierzę nie tylko regeneruje się, ale też reguluje swój układ nerwowy i porządkuje wspomnienia.

W tym czasie w ciele psa dzieje się coś niezwykłego:

regenerują się mięśnie i tkanki,

układ odpornościowy odzyskuje równowagę,

do mózgu napływa więcej tlenu, a emocje z całego dnia są porządkowane i zapisywane w pamięci.

- wymienia na Instagramie weterynarz, Justyna Kuścińska. I to właśnie jest on bardzo ważny i potrzebny zwierzęciu, aby jego organizm mógł się zregenerować, uspokoić. Lekarka przestrzega również przed budzeniem psa w tej fazie snu.

Kiedy przerwiesz ten sen, proces regeneracji zostaje zatrzymany. Mózg jest zdezorientowany, między snem a jawą, dlatego pies może się przestraszyć lub zareagować gwałtownie. Nie dlatego, że jest agresywny, tylko dlatego, że wciąż jest w świecie snu.

- podkreśla.

Jeśli naprawdę musisz go obudzić, zrób to delikatnie: dotknij go lekko i powiedz jego imię spokojnym głosem.

- radzi właścicielom psów na koniec swojego wpisu.