Z punktu widzenia botaników owoce powstają z kwiatów i mają nasiona, warzywa mają korzenie i łodygi, jednak pod względem kulinarnym, sprawa wygląda zupełnie inaczej. To, co w botanice nazywamy owocem, w kuchni może być warzywem. W naszym quizie zadajemy dziesięć pytań i stawiamy na botaniczny punkt widzenia. Sprawdź, czy wiesz, co jesz.

Quiz: Owoc czy warzywo? Rozwiąż szybki test i sprawdź, czy wiesz, co jesz Pytanie 1 z 10 Na początek prosta sprawa. Banan to: owoc warzywo Dalej