Robię to z moim materacem zawsze podczas zmiany pościeli. Pachnie świeżością i śpię na nim jak dziecko. Sposób na pranie materaca

Twój materac to siedlisko roztoczy i bakterii, które pogarszają jakość snu i higienę, nawet jeśli regularnie zmieniasz pościel.

Odkryj genialny, suchy sposób na odświeżenie materaca, który sprawi, że zawsze będzie pachniał świeżością i zapewni Ci zdrowy sen.

Poznaj prosty trik, a także dowiedz się, jak szybko usunąć uporczywe żółte plamy!

Robię to z moim materacem zawsze podczas zmiany pościeli. Jest świeży i pachnący

Sen jest niezwykle ważny dla naszego zdrowia i samopoczucia. Dlatego warto dbać o jego higienę w możliwie jak najlepszy sposób. I o ile każdy z nas pamięta o regularnym zmienianiu pościeli, pod którą śpi o tyle o odświeżaniu materaca nie myślimy tak często. A to on jest siedliskiem kurzu, roztoczy, a także może gromadzić sierść zwierząt. Co więcej ciepłe i wilgotne środowisko na jego powierzchni sprzyja rozwojowi bakterii i grzybów, które mogą powodować problemy skórne i infekcje. To właśnie podczas snu na materacu gromadzi się pot, brud i innych zanieczyszczeń może prowadzić do nieprzyjemnego zapachu materaca, co niewątpliwie negatywnie wpływa na jakość snu. Dlatego ja podczas każdorazowej zmiany pościeli odświeżam także swój materac. Dzięki tej prostej czynności śpię na nim jak dziecko.

Sposób na pranie materaca na sucho. Tak go odświeżysz bez moczenia wodą

Odświeżanie materaca warto przeprowadzić przynajmniej raz w miesiącu, a najlepiej robić to za każdym razem podczas zmienienia pościeli. Oczywiście w sytuacji, gdy posiada on zdejmowany pokrowiec, to można go po prostu zdjąć i wyprać w pralce lub oddać do pralni. Jednak jeśli nie posiadamy takiego rodzaju materaca można go odświeżyć w inny, naturalny sposób. Zabieg ten przeprowadzamy na sucho, więc nie ma obaw o czas schnięcia pokrowca. W tym celu przygotuj zapachową sodę oczyszczoną. Sodę zmieszaj z 20 kroplami ulubionego olejku eterycznego, by nadać jej zapach. Następnie umieść mieszankę w sitku ręcznym i posyp równomiernie cały materac. Pozostaw na kilka godzin, a potem dokładnie odkurz metodą krzyżową.

Jak usunąć żółte plamy z materaca?

Z czasem materacu mogą pojawić się żółte plamy z potu i inne zabrudzenia. Najlepiej jest je usuwać na bieżąco, nim zdążą się utrwalić. Tu pomoże Ci sok z cytryny. Wyciśnij do i wymieszaj z wodą w proporcjach 1:1, zwilż nim ściereczkę i nałóż na plamy na materacu. Po 10 minutach delikatnie przetrzyj i pozostaw do wyschnięcia, a po plamach nie będzie śladu. Teraz możesz przystąpić do odświeżenia materaca wyżej opisaną metodą.

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