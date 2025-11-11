Rozsyp na materacu i zostaw na 30 minut. Usuniesz plamy i brzydki zapach. Pranie materaca na sucho

2025-11-11 7:09

Pranie materaca na sucho pomoże nam zachować jego czystość na długo. Dlatego ten domowy sposób na pranie materaca warto wykonać przynajmniej raz w miesiącu, aby usunąć plamy z potu i wszelkie brzydkie zapachy. Po prostu rozsyp to na całej jego powierzchni, pozostaw na 30 minut i starannie odkurz.

Jak wybrać materac?

Autor: Liudmila Chernetska/ Getty Images
Pranie materaca. Czym i jak często powinno się to robić?

W materac, na którym śpimy każdej nocy wnika pot, brud, kurz, czy martwy naskórek. To z kolei sprzyja namnażaniu bakterii, roztoczy i sprawia, że po jakimś czasie materac nieprzyjemnie pachnie. Dlatego regularne pranie materaca sprawi, że o wiele łatwiej jest usunąć z niego plamy i wszelkie zabrudzenia. Zacznijmy od tego, że materac powinno się prać nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. Niektóre modele mają zdejmowany pokrowiec, który można śmiało wrzucić do pralki. A co w sytuacji, kiedy nie możemy tego zrobić? Jak wtedy uprać materac? Dobrym sposobem na pranie materaca jest wykorzystanie myjki parowej. Wyczyści materac głęboko, eliminując roztocza i inne zarazki nie narażając go na przemoczenie. Niektóre mopy parowe posiadają specjalną nakładkę do tapicerki. Można ją śmiało zastosować w przypadku prania materaca. Oczywiście wiadomo też, że nie każdy z nas ma dostęp do odkurzacza piorącego, a pianki dostępne w drogeriach nie zawsze zdają egzamin. W takiej sytuacji warto wykorzystać domowe sposoby na pranie materaca i usuwanie z niego plam. 

Domowy sposób na pranie materaca na sucho. Rozsyp i po 30 minutach odkurz

Jednym z najprostszych domowych sposobów na pranie materaca jest trik z zastosowaniem sody oczyszczonej. Do niewielkiej miseczki wsyp jedno lub dwa opakowania sody oczyszczonej i dodaj 10 kropli ulubionego olejku eterycznego. Oba składniki dobrze wymieszaj i starannie rozsyp na materacu. Mieszankę możesz delikatnie wetrzeć w powierzchnię i pozostaw na 30 minut. Po tym czasie odkurz i gotowe. Soda oczyszczona znakomicie neutralizuje brzydkie zapachy i może pomóc w usuwaniu plam z potu, które dosyć często pojawiają się na materacach. Z kolei olejek eteryczny sprawi, że w sypialni będzie unosić się piękny zapach.

Jak usunąć plamy z materaca bez odkurzacza piorącego?

Plamy na materacu to dosyć częsty widok. Oczywiście ich również możesz się pozbyć bez odkurzacza piorącego. I są na to dwa domowe sposoby. Pierwszy polega na zastosowaniu soku z cytryny. Wyciśnij go do miseczki i wymieszaj z wodą w proporcjach 1:1, zwilż nim ściereczkę i nałóż na plamy na materacu. Po 10 minutach delikatnie przetrzyj i pozostaw do wyschnięcia, a po plamach nie będzie śladu. Z kolei plamy z potu znakomicie usunie soda z wodą utlenioną. Najpierw posyp plamy widoczne na materacu dużą ilością sody oczyszczonej, spryskaj je wodą utlenioną i pozostaw na 30 minut. Następnie szczotką usuń mieszankę i gotowe.

Jak to wyczyścić?
9 zdjęć
