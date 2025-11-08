Zrób to, a zmieścisz dużą kołdrę w pralce. Po praniu będzie puszysta i pachnąca. Pranie kołdry w pralce

Prawidłowe pranie kołdry to podstawa higieny snu, ale jak zmieścić dużą kołdrę do pralki i sprawić, by była czysta i puszysta?

Zrób to, a zmieścisz dużą kołdrę w pralce. Po praniu będzie puszysta i pachnąca

Choć niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, to pranie kołdry jest podstawą higieny snu. I tu nie tylko chodzi o zmianę i pranie poszewek. Bardzo ważne jest regularne pranie kołdry. Należy robić to, co najmniej 3 razy w roku. Jednak wiadomo - nie każda pralka jest na tyle pojemna, aby zmieścić kołdrę o powierzchni 160 × 200 cm. A nawet jeśli już nam się uda ją upchnąć do bębna, to pranie jej może nie być na tyle efektywne, aby wypełnienie po zakończonym cyklu było higieniczne czyste. Dlatego poznaj trik, dzięki któremu upierzesz nawet dużą kołdrę w pralce. Otóż kluczowe jest to, jak wkładamy ją do bębna. Ważne jest, aby ją złożyć na kilka części i następnie zawinąć w rulon, tak aby idealnie wpasowała się w bęben pralki.

W czym prać kołdrę, aby była puszysta?

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na pranie kołdry w pralce jest dodanie sody oczyszczonej do bębna. Dlaczego? Otóż soda oczyszczona świetnie neutralizuje nieprzyjemne zapachy, zmiękcza wodę, dzięki czemu poprawia jakość prania. Dodatkowo soda sprawia, że kołdra podczas prania w pralce odzyskuje puszystość i miękkość. Warto także umieścić w bębnie 2 lub 3 piłeczki tenisowe, które podczas obrotów będą rozbijać wypełnienie kołdry i sprawią, że odzyska ona swoją puszystość.

Pranie kołdry w pralce. Program i temperatura

Kluczowy jest również wybór odpowiedniego programu w pralce do prania kołdry. Zaleca się ustawić program przeznaczony do tkanin syntetycznych o temperaturze 60 stopni Celsjusza i obrotach 800 na minutę. Wyższa temperatura pozwala pozbyć się bakterii i drobnoustrojów, jednak tu należy zwrócić uwagę na zalecenia producenta, które najczęściej zamieszczone są na metce produktu. Zdecydowanie nie dodawaj płynu do płukania, który zlepia włókna i sprawi, że wnętrze kołdry się zbije. Zdecydowanie lepiej jest zastąpić go octem, a zamiast proszku wybierz płyn do prania.