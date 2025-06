Rolniczka wyjawiła, że od czerwca tylko tym odżywia swoje pomidory. Rozkrusz i podsyp krzaczki, a zbierzesz największe plony w życiu. Naturalny nawóz do pomidorów

Rolniczka wyjawiła, że od czerwca tylko tym odżywia swoje pomidory

Regularne dostarczanie pomidorom niezbędnych składników odżywczych, dostosowane do fazy ich rozwoju, zapewni obfite i smaczne plony. Pomidory, jako rośliny o dużych wymaganiach pokarmowych, potrzebują regularnego dostarczania składników odżywczych, aby prawidłowo rosnąć, kwitnąć i owocować. Zaniedbanie tego aspektu może skutkować słabym wzrostem, podatnością na choroby i, co najważniejsze, niską jakością i ilością plonów. Tu należy pamiętać, że pomidory potrzebują najbardziej potasu, fosforu oraz azotu, które odgrywają kluczową rolę w namnażaniu plonów, ale także należy im dostarczyć mikroelementów takich jak magnez, wapń, żelazo, bor i mangan. Ich niedobór może prowadzić do różnych zaburzeń fizjologicznych, takich jak sucha zgnilizna wierzchołkowa pomidora (brak wapnia) czy chlorozy (brak żelaza). A czym najlepiej nawozić pomidory w swoim ogrodzie? Zapytałam o to rolniczki, która wyjawiła, że od czerwca odżywia swoje pomidory w ogródku tylko tym jednym składnikiem.

Naturalny nawóz do pomidorów. Rozkrusz i podsyp krzaczki, a będą owocowały jak szalone

Ten naturalny nawóz do pomidorów przygotujesz samodzielnie i to z samych odpadów. Jedyne czego potrzebujesz to skorupki po ugotowanych jajkach. Skorupki jajek to przede wszystkim bogate źródło wapnia, który jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju pomidorów. Oprócz tego zawierają również inne cenne mikroelementy, takie jak magnez, potas, fosfor i żelazo, które przyczyniają się do zdrowego wzrostu i obfitego plonowania pomidorów. Dzięki tym składnikom odżywczym rośliny będą zdrowsze, silniejsze i bardziej odporne na choroby. Jak zrobić nawóz ze skorupek do pomidorów? Oto przepis:

Zbieraj skorupki jajek po każdym użyciu. Dokładnie je umyj, aby usunąć resztki białka (zapobiegnie to nieprzyjemnemu zapachowi). Rozłóż skorupki na papierze do pieczenia i wysusz w piekarniku (ok. 100°C) przez 10-15 minut lub pozostaw do wyschnięcia na słońcu. Drobno rozkrusz lub po prostu zmiel blenderem wysuszone skorupki na proszek.

Jak stosować nawóz ze skorupek jajek? Po prostu rozsyp zmielone skorupki wokół roślin. Warto delikatnie wymieszać je z wierzchnią warstwą gleby. Taki nawóz stosuj co 3 - 4 tygodnie.