Rozcieńcz z letnią wodą i umyj wnętrze lodówki, a będzie sterylnie czysta. Usuniesz plamy z jedzenia i brzydki zapach. Sposób na mycie lodówki

Rozcieńcz z letnią wodą i umyj wnętrze lodówki, a będzie sterylnie czysta

Regularne mycie lodówki to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim higieny. W końcu to miejsce, w którym przechowywana jest żywność. Czasami wystarczy jedna zepsuta rzecz, aby z lodówki zaczął wydobywać się nieprzyjemny zapach. Ważne jest również, aby dokładnie wymyć półkę lub szufladę, w której taka zepsuta żywność była przechowywana, gdyż bardzo szybko namnażają się tam bakterie. Jednak nie każdy wie, jak często powinno się myć lodówkę. Niestety często robimy to zbyt rzadko, przy okazji jakichś większych, świątecznych porządków. Dlatego pamiętaj, że lodówkę powinno się myć co najmniej raz w miesiącu. A czym myć wnętrze lodówki, aby zapewnić jej sterylną czystość? Rozcieńcz ocet z letnią wodą i umyj tym płynem lodówkę w środku.

Mycie lodówki octem. Jak przygotować płyn?

Mycie lodówki octem to jeden z najpopularniejszych, a zarazem najskuteczniejszych sposobów na usunięcie plam pojedzeniu, brzydkich zapachów z jej wnętrza i higieniczną czystość. W jakich proporcjach rozcieńczyć ocet z wodą, aby uzyskać płyn do mycia lodówki? Wystarczy, że rozcieńczysz 100 ml octu z 1 litrem letniej wody. Możesz go przelać do spryskiwacza, aby było Ci łatwiej aplikować go podczas sprzątania. Ocet nie tylko doskonale usunie brud, ale też ma działanie dezynfekujące powierzchnie i wspaniale nabłyszcza szklane elementy urządzenia.

Jak myć lodówkę krok po kroku?

W pierwszej kolejności należy wyjąć z niej produkty spożywcze i odłączyć chłodziarkę od prądu. Następnie wyciągnij z wnętrza urządzenia wszystkie półki i szuflady. Mniejsze elementy, plastikowe szuflady i uchwyty na drzwi, a nawet szklane półki możesz wstawić do zmywarki i wybrać standardowy program. Możesz to również zrobić ręcznie, używając płynu do mycia naczyń lub roztworu wody z octem. Dopiero teraz możesz wymyć wnętrze urządzenia przygotowanym płynem do mycia lodówki.