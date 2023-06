Rozpoczął się magiczny czas. Romantyczne widoki nad Polską. „Sezon dopiero się zaczął więc przed nami fascynujące dwa miesiące”

Pascal Brodnicki zdradził magiczny składnik deseru z truskawkami. Nie uwierzysz, co mistrz kuchni dodaje do owoców. Ten deser zrobisz w kilka minut, a jest tak pyszny, że zniknie jeszcze szybciej

Kiedy pojawiają się obłoki srebrzyste niebo wygląda jak poprzecinane pajęczyną lekko skrzącą się w słońcu. „Niedoświadczeni obserwatorzy często mylą różowo-czerwone chmury widoczne po zachodzie Słońca właśnie z Obłokami Srebrzystymi. Jak sama nazwa wskazuje - Srebrzaki nie mają nic wspólnego z czerwienią (po za skrajnie wyjątkowymi momentami, które można uchwycić głównie na fotografii). Nie dajcie się zwieść” - zaznacza na FB Karol Wójcicki autor bloga „Z głową w gwiazdach”.

Jak rozpoznać obłoki srebrzyste? Rozpoczął się sezon na niesamowite zjawisko nad Polską

Obłoki srebrzyste to chmury mezosferyczne NLC (noctilucent clouds) - najwyższe, jakie można dostrzec z powierzchni Ziemi. Na półkuli północnej obserwujemy je od czerwca do sierpnia w okolicach zmierzchu lub świtu, kiedy słońce znajduje się od 6 do 16 stopni poniżej horyzontu. To jak powstają chmury mezosferyczne wciąż jest niejasne. Odkrył je Witold Ceraski, rosyjski astronom polskiego pochodzenia, 13 czerwca 1885 roku, dwa lata po wybuchu wulkanu Krakatau, z którym je początkowo wiązano. Jednak obłoki srebrzyste pojawiają się na niebie coraz częściej, niezależnie od wulkanicznego pyłu.

- „Obłoki Srebrzyste to najwyższe spośród obserwowanych na naszej planecie chmur. Powstają na wysokości ok. 80 km najprawdopodobniej na skutek obladzania cząsteczek pyłu kosmicznego opadającego do atmosfery lub pozostałości po przelotach meteorów. Wisząc na takiej wysokości, niczym wielkie zwierciadło, doskonale odbijają światło słoneczne padające na drugą stronę planety. Dlatego w środku nocy Obłoki swoim blaskiem wyraźnie odcinają się od ciemności nieba” – wyjaśnia na swoim blogu Karol Wójcicki

Kiedy są obłoki srebrzyste? Jak rozpoznać i gdzie obserwować obłoki srebrzyste nad Polską?

Obłoków srebrzystych nad Polską najlepiej szukać nad północnym oraz północno zachodnim i północno wschodnim horyzontem. Obserwacje przy dobrej pogodzie najlepiej rozpocząć dwie godziny po zachodzie lub tuż przed wschodem Słońca. Wtedy nasza gwiazda znajduje się za horyzontem, ale obłoki srebrzyste są na tyle wysoko, że promienie słoneczne osiedlają je do tego stopnia, że chmury skrzą mimo zmierzchu. Najlepiej wybierać się za miasto z dala od sztucznego światła, które może osłabić obłędny widok.

- „Spróbujcie zapolować na Obłoki Srebrzyste w kolejnych nocach. Sezon dopiero się zaczął więc przed nami fascynujące dwa miesiące” – pisze Karol Wojcicki i zaznacza, że niesamowitych chmur „najlepiej wypatrywać w okolicach przesilenia letniego (+- 1 miesiąc) ok. 22:30 i po 1:00 nad ranem, nisko nad północnym horyzontem. Warto zadbać, aby widoku nie przesłaniały nam żadne drzewa czy zabudowania”.

