Rozpuść 1 w wodzie i wstaw do rozgrzanego piekarnika. Usuniesz nawet stare zabrudzenia bez szorowania, a wnętrze będzie jak nowe. Czyszczenie piekarnika

Rozpuść 1 w wodzie i wstaw do rozgrzanego piekarnika

Czyszczenie piekarnika może być sporym wyzywaniem. Zwłaszcza, kiedy nie usuwaliśmy zabrudzeń na bieżąco, mogą przywrzeć do wnętrza urządzenia i z czasem będzie trudno je doczyścić. Niektóre piekarniki są wyposażone już w specjalną funkcję czyszczenia wnętrza. Dlatego warto z niej korzystać raz na kilka pieczeń, aby nie dopuścić do trwałego przywierania zabrudzeń. A jak wyczyścić piekarnik bardzo brudny, aby skutecznie usunąć z niego zacieki z tłuszczu? Zamiast stosować silną chemię, postaw na domowe, bezpieczniejsze sposoby na czyszczenie piekarnika. Czasami mogą usunąć nawet przypalony tłuszcz bez pracochłonnego szorowania. Jeden z nich jest często polecany przez panie domu. Rozpuść jedną tabletkę w wodzie, wylej na blachę piekarnika i wstaw do rozgrzanego urządzenia, a wyczyścić je bez większego problemu.

Domowy sposób na czyszczenie piekarnika tabletką do zmywarki

Do czyszczenia piekarnika warto wykorzystać tabletkę do zmywarki. To jeden z najczęściej polecanych sposobów na usunięcie przypalonego tłuszczu i brudu. Jak to zrobić? Na blachę wlej około pięć szklanek wody, wrzuć 1 kapsułkę do zmywarki i nastaw piekarnik na 100 stopni na 2 godziny. Po upływie tego czasu wystarczy przetrzeć wnętrze piekarnika ręcznikiem papierowym lub ściereczką z bawełny. Oczywiście zanim rozpoczniesz czyszczenie piekarnika tabletką do zmywarki, opróżnij jego wnętrze.

Jak usunąć plamy z tłuszczu w piekarniku?

W czyszczeniu piekarnika pomocna jest też folia aluminiowa, która doskonale zastępuje czyścik, czy gąbkę, a nawet można rzec, że jest od nich skuteczniejsza w usuwaniu zabrudzeń. Zwiń kawałek folii w kulkę, posyp zabrudzoną powierzchnię piekarnika sodą oczyszczoną lub przygotowaną wcześniej pastą z sody i staranie szoruj kulką folii każde zabrudzenie. Na koniec spłucz letnią wodą i gotowe. Przypalone jedzenie czy tłuszcz zniknie raz na zawsze.