Wsypuję 2 łyżki, zalewam wodą i gotuję na niewielkim ogniu. Przypalony garnek znów w środku jest jak nowy. Powierzchnia lśni i nie jest zarysowana. Czyszczenie spalonego garnka

Przypalony garnek to powszechny problem w kuchni. Niektóra żywność bardzo szybko przywiera do powierzchni i zaczyna się przypalać. Kuchenki gazowe maja tendencje to przypalania garnków od spodu, co sprawia, że po kilku latach użytkowania garnki są popalone. Spalenizna wewnątrz garnka może wpływać na jakoś i smak przygotowywanej żywności. Eksperci wskazują, że przypalone jedzenie nie jest zdrowe. Może ono zawierać rakotwórcze substancje i prowadzić do problemów w układem trawiennym. Spalenizna nie pozostaje bez wpływa na powierzchnię garnka. Sprawia ona, że powłoka szybciej się rysuje prowadząc do mikropęknięć, które przyczyniają się do szybszej degradacji naczynia.

Jak doczyścić przypalony garnek?

Jeżeli spalenizna jest bardzo duża i występuje zarówno wewnątrz jak i z zewnątrz garnka to być może konieczna będzie wymiana naczynia na nowe. Dlatego tak ważne jest regularne czyszczenie przypalonych garnków. Z niewielka spalenizna można sobie poradzić. Z pomocą przychodzą domowe sposoby. Na przypalony wewnątrz garnek pomoże soda oczyszczona. Wystarczy, że wsypiesz kilka łyżek sody oczyszczonej i zalejesz je niewielka ilością wody. Całość należy doprowadzić do wrzenia i odstawić na kilkanaście minut. Soda oczyszczona wejdzie w reakcje chemiczną że spalenizna i zacznie ją powoli rozpuszczać. Podobnie działa sposób z wykorzystaniem ryżu. Wsyp do garnka kilka garści surowego ryżu i zagotuj go. Cały czas mieszaj, by doszło do kolejnego przypalenia. Po tym czasie spalenizna powinna przykleić się do ziaren ryżu i odejść wraz z nim.

Na przypalony garnek z zewnątrz pomocy może okazać się biały ocet. Przygotuj ręcznik papierowy i namocz w occie. Przyłóż ręcznik do przypalonego spodu garnka i odczekaj 40 minut. Kwasową formuła octu rozpuści spaleniznę I łatwiej będzie ją doczyścić. Czasami jeden zabieg nie wystarczy, aby całkowicie usunąć spaleniznę z naczynia i trzeba go kilkukrotnie powtarzać.