Rozpuść jedną łyżeczkę tej soli w wodzie i podlej monsterę. Domowa odżywka sprawi, że monstera będzie zdrowa i soczyście zielona

Najlepsza odżywka do monstery to taka, która zawiera cenne składniki odżywcze, czyli: azot, fosfor, potas i magnez. W sklepach ogrodniczych można kupić specjalne preparaty, którymi zasilimy roślinę. Jednak jeśli chcemy przygotować domowy nawóz do monstery, możemy wykorzystać skórkę banana, które posłużą za źródło fosforu i potasu. Wystarczy je rozdrobnić i zakopać wokół monstery. W miarę rozkładu będą uwalniać potas i inne mikroelementy, które wspierają ogólny stan zdrowia roślin. Inny domowy nawóz, który wspomoże wzrost monstery, zrobimy przy użyciu soli Epsom.

Zmieszaj jedną łyżeczkę tej soli z wodą i podlej monsterę. Domowa odżywka sprawi, że monstera będzie zdrowa i soczyście zielona

Sól Epsom jest dostępna w każdej aptece. Zawiera mnóstwo magnezu, który wspomoże prawidłowy rozwój monstery. Jedną łyżeczkę (do herbaty) soli wystarczy rozpuścić w jednym litrze wody. Taką miksturą podlewamy monsterę raz w miesiącu. Zawarty w preparacie magnez popraw witalność rośliny i fotosyntezę.

Jak podlewać monsterę? Uważaj na nadmiar wody

Żeby cieszyć się zdrową rośliną, nie należy przesadzać z podlewaniem monstery. W lecie wystarczy nawadniać ją raz w tygodniu, zimą raz na dwa tygodnie. Nadmierne podlewanie powoduje żółknięcie i brunatnienie liści. Monstera lubi jednak wysoką wilgotność powietrza. Dlatego dobrze jest zraszać ją miękką wodą, dwa razy w tygodniu. Raz na jakiś trzeba też delikatnie zetrzeć kurz z liści. Co dwa miesiące, od wiosny do jesieni, podlewamy kwiat specjalnym nawozem do roślin zielonych. Ważne jest też miejsce ustawienia monstery. Kwiat nie lubi bezpośredniego nasłonecznienia. Z kolei, gdy słońca jest za mało, nie rośnie i więdnie. Jest też wrażliwy na przeciągi, dlatego nie stawiajmy doniczki przy uchylnym oknie. Optymalna temperatura dla monstery to 23 stopnie C latem i 15 zimą.

