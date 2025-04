Rozpuść w wodzie i wlej do doniczki, a usuniesz pleśń z ziemi od razu. Ekspresowe działanie przeciwgrzybicze. Sposób na pleśń w doniczce

Zawiń w to chleb przez włożeniem do chlebaka, a będzie jak z pieca przez wiele dni. Zachowa świeżość i smak. Przechowywanie chleba

Rozpuść w wodzie i wlej do doniczki, a usuniesz pleśń z ziemi od razu

Pleśń w doniczce to problem, który spędza sen z powiek wielu miłośnikom roślin doniczkowych. Widok białego, zielonego, a czasem nawet różowego nalotu na powierzchni ziemi potrafi zaniepokoić. Niestety pleśń w doniczce to problem nie tylko estetyczny, ale może być fatalny w skutkach dla naszej rośliny. Grzyb przedostaje się w głąb ziemi i blokuje dostarczanie korzeniom składników mineralnych. Z czasem kwiat może marnieć, a nawet obumrzeć. I dlatego, jeśli zauważysz, że na powierzchni gleby, w której zasadzona jest roślina, pojawił się białawy nalot, to szybko reaguj. Skuteczne mogą się okazać proste, domowe sposoby na pozbycie się pleśni z doniczki. Jeden z nich przygotujesz na bazie sody oczyszczonej, a efekty zobaczysz niemal od razu. Rozpuść ją w wodzie i wlej do doniczki, aby zwalczyć grzyba w ziemi.

Domowy sposób na pleśń w doniczce. Płyn ma ekspresowe działanie przeciwgrzybicze

Przygotowanie takiego płynu przeciwgrzybiczego, który zwalczy pleśń w doniczce, jest naprawdę proste. Do szklanki przegotowanej wody wsyp 1,5 łyżki sody oczyszczonej i mieszaj, aż się rozpuści. Takim domowym płynem na pleśń podlej zainfekowane rośliny, a pleśń zniknie niemal od razu. Jednak pamiętaj, aby sodę stosować z umiarem, gdyż jej nadmiar może wpłynąć negatywnie na pH gleby i zaszkodzić roślinie.

Przyczyny powstawania pleśni w ziemi

Pleśń w doniczce najczęściej pojawia się w okresie jesienno-zimowym i jak już wspomniałam - jest szkodliwa dla roślin. A skąd się bierze? Oto najczęstsze przyczyny powstawiania pleśni w roślinach doniczkowych:

zbyt duża wilgotność powietrza w mieszkaniu,

nadmierne podlewanie rośliny,

ziemia o słabej przepuszczalności,

niewystarczające nasłonecznienie.