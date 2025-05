Rozpuść w wodzie i zanurz brudne palniki. Brud zejdzie bez szorowania i będą jak nowe. Czyszczenie palników kuchenki gazowej

Rozpuść w wodzie i zanurz brudne palniki. Brud zejdzie bez szorowania

Z czasem palniki kuchenki oblepiają się przypalonym tłuszczem i brudem, które ciężko usunąć samą gąbką i płynem. Z tego względu czyszczenie planików kuchenki gazowej warto wykonywać regularnie i to nie rzadziej niż raz w tygodniu. Oczywiście najlepiej byłoby powstające plamy czy zabrudzenia usuwać na bieżąco, zanim przypalą się i przywrą do powierzchni palników. Dzięki temu sprawimy, że kuchenka gazowa będzie prezentowała się schludnie, ale przede będzie w pełni spełniała swoją funkcję. A czym wyczyścić planiki? Warto wypróbować domowy sposób na czyszczenie palników kuchenki gazowej, dzięki któremu szybko odzyskają one swój dawny wygląd. Rozpuść w wodzie jedną tabletkę i zanurz brudne palniki, a brud zejdzie z nich bez szorowania.

Domowy sposób na czyszczenie palników kuchenki gazowej tabletką do zmywarki

Ten domowy sposób na czyszczenie palników z kuchenki gazowej z pewnością ułatwi porządki w kuchni. Jedyne czego potrzebujesz to niedużej miski, gorącej wody i jednej tabletki do zmywarki. Rozpuść kapsułkę w wodzie, wrzuć do tej mieszanki palniki na 30 minut. Po tym czasie gąbką delikatnie przetrzyj ich powierzchnię, a brud zejdzie bez szorowania. Wynika to z faktu, że tabletki do zmywarki zawierają silne detergenty i enzymy, które skutecznie rozpuszczają tłuszcz i brud. Gorąca woda pomaga w rozpuszczaniu zabrudzeń i aktywuje działanie tabletek.

Czyszczenie kuchenki gazowej krok po kroku

Czyszczenie kuchenki gazowej należy rozpocząć od zdjęcia z niej rusztu oraz palników. Emaliowaną lub szklaną powierzchnię kuchenki domyjesz płynem do naczyń, lub wodą z sokiem z cytryny. Mieszanka ta rewelacyjnie rozpuści wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Sposób ten sprawdzi się również podczas czyszczenia płyty indukcyjnej. Do umycia rusztu kuchenki wykorzystaj: ocet, sodę oczyszczoną i wodę. Taka mieszanka domyje każdy brud.

