Rozpuszczam 1 tabletkę i nastawiam piekarnik na 100 st. Czyści się sam bez szorowania. Sposób na czyszczenie piekarnika

Kruszę w drobny mak i podsypuję jukę ogrodową co 2 tygodnie. Rośnie jak szalona i puszcza pęd za pędem. Domowy nawóz do juki ogrodowej

Rozpuszczam 1 tabletkę i nastawiam piekarnik na 100 st. Czyści się sam bez szorowania

Czyszczenie piekarnika powinniśmy wykonywać regularnie, w zależności od częstotliwości użytkowania urządzenia. Zaleca się, aby po każdym pieczeniu umyć piekarnik z bieżącego brudu, na przykład resztek jedzenia, czy tłuszczu, który wyciekł na blachę. W ten sposób zapobiegniemy utrwaleniu się zabrudzeń. Jednak jeśli w porę nie zareagujemy i przypalony tłuszcz czy resztki jedzenia mocna przywrą do wnętrza urządzenia, wówczas czeka nas gruntowane czyszczenie piekarnika. Na szczęście istnieje sposób, który pozwoli dokładnie wymyć jego wnętrze bez pracochłonnego szorowania czy stosowania silnej chemii. Jak to zrobić? Na blachę wlej około pięć szklanek wody, wrzuć 1 kapsułkę do zmywarki i nastaw piekarnik na 100 stopni na 2 godziny. Po upływie tego czasu wystarczy przetrzeć wnętrze piekarnika ręcznikiem papierowym lub ściereczką z bawełny. Oczywiście zanim rozpoczniesz czyszczenie piekarnika tabletką do zmywarki, opróżnij jego wnętrze.

Domowe sposoby na czyszczenie piekarnika bez szorowania

Kolejnym domowym sposobem, który pozwoli ci wyczyścić piekarnik bez szorowania jest ten z zastosowaniem wody i octu. W pierwszej kolejności opróżnij wnętrze i rozgrzej piekarnik do temperatury 180 stopni Celsjusza. Zagotuj wodę z octem w proporcji 1:1 w garnku i przelej do naczynia żaroodpornego. Wstaw je do piekarnika i wyłącz grzanie. Pozostaw naczynie z octem w urządzeniu na około 30 minut, aby mieszanka rozmiękczyła brud i rozpuściła tłuszcz. Po tym czasie wyjmij miskę i miękką gąbką nasączoną octem przetrzyj wnętrze piekarnika. Na koniec wytrzyj cały środek ściereczką zanurzoną w wodzie.

