Rozrób 1 łyżkę z wodą i od razu wlej do doniczki anturium. Zacznie wypuszczać kwiat za kwiatem. Nawóz do anturium na kwitnienie

Zagotuj same łupinki i podlej storczyka jak najszybciej, a będzie kwitł dorodnymi kwiatami. Odżywczy napar pobudzający kwitnienie. Naturalny nawóz do storczyków

Wsyp 5 łyżek do woreczka i powieś w samochodzie, a zneutralizuje brzydkie zapachy. Piękna woń rozniesie się po całym wnętrzu. Naturalny zapach do auta

Rozrób 1 łyżkę z wodą i od razu wlej do doniczki anturium. Zacznie wypuszczać kwiat za kwiatem

Anturium to roślina, którą charakteryzują pięknie wyglądające czerwone kwiaty. Z pewnością stanowią one niezwykłą ozdobę pomieszczenia. Jednak anturium ma swoje wymagania, aby zdrowo rosło i kwitło. Wbrew pozorom niektóre porady dotyczące pielęgnacji roślin doniczkowych, kompletnie nie sprawdzają się w przypadku anturium. Dlatego też pielęgnacja anturium może być dla wielu początkujących ogrodników zagadką. Jednak jeśli zadbamy o potrzeby rośliny, ta odwdzięczy się nam pięknymi, czerwonymi kwiatami, w których dosłownie utonie nasz parapet. Jedną z takich ważnych zasad w pielęgnacji anturium jest odżywianie rośliny. Regularne dostarczanie jej wartościowych składników sprawi, że zakwitnie. W tym celu warto stosować domowe nawozy do anturium, które są łatwe w przygotowaniu. Jeden z nich zrobisz na bazie mąki. Rozrób ją z wodą i od razu wlej do doniczki swojej rośliny. Szybko zobaczysz, że zacznie wypuszczać nowe kwiaty.

Domowy nawóz do anturium z mąki. Jak go zrobić i stosować?

Przygotowanie nawozu z mąki ryżowej jest proste i nie wymaga specjalnych umiejętności.

Przygotowanie nawozu do anturium:

Rozpuść 1 łyżeczkę mąki ryżowej w litrze wody. Dokładnie wymieszaj, aby mąka się rozpuściła. Podlewaj anturium roztworem mąki ryżowej raz na 4-6 tygodni, zamiast zwykłej wody.

Pamiętaj, aby używać mąki ryżowej bez dodatków (np. cukru, soli). Ponadto Obserwuj reakcję anturium na nawóz. Jeśli zauważysz jakiekolwiek niepokojące objawy (np. żółknięcie liści, plamy), zmniejsz częstotliwość nawożenia lub zaprzestań stosowania nawozu z mąki ryżowej.

Nawóz z mąki ryżowej pobudzi kwitnienie anturium. Właściwości

Mąka ryżowa może być cennym źródłem składników odżywczych dla roślin, w tym anturium. Nawóz z mąki ryżowej może przyczynić się do:

Poprawy kwitnienia: Potas i fosfor stymulują tworzenie pąków kwiatowych.

Wzmocnienia korzeni: Fosfor sprzyja rozwojowi zdrowego systemu korzeniowego.

Poprawy ogólnej kondycji rośliny: Witaminy z grupy B i minerały zapewniają prawidłowy wzrost i rozwój.

Poprawy struktury gleby: Mąka ryżowa może pomóc w poprawie struktury gleby, zwiększając jej przepuszczalność i zdolność do zatrzymywania wody.

Pielęgnacja anturium. Ważne zasady

Co prawda anturium wymaga dużo światła, ale roślinę trzeba chronić przed bezpośrednimi promieniami słońca, gdyż mogą powodować poparzenia liści i kwiatów. Dlatego najlepszym miejscem będzie parapet okna wschodniego lub zachodniego. Anturium jest rośliną ciepłolubną i nie lubi przeciągów - odpowiednia jest dla niej jej temperatura 20–25 st. C. Roślina ta powinna mieć stale wilgotne podłoże, jednak niezbyt mokre, gdyż jej korzenie łatwo gniją. Do podlewania najlepiej jest stosować wodę przegotowaną o temperaturze pokojowej.