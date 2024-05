Rozsypuję to w ogródku co 2 dni, a ślimaki zniknęły na dobre. Obślizgłe szkodniki omijają grządki szerokim łukiem. Domowy sposób na ślimaki w ogrodzie

Mieszam to z wodą i wlewam do ziemi. Od kiedy to robią jesienią w moim ogrodzie rosną grzyby. Wysyp borowików i podgrzybków. Jak wyhodować grzyby w ogrodzie?

Rozsypuję to w ogródku, a ślimaki zniknęły na dobre

Ślimaki bez skorupki, są zwane również ślimakami nagimi i chętnie zamieszkują nasze ogródki warzywne. Niestety nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że ślimaki to szkodniki. Potrafią pożerać sadzonki i niszczyć rośliny. Dlatego ogrodnicy ich nie znoszą. Zwłaszcza wiosną obecność ślimaków bez skorupki nie jest wskazana, gdyż do ich ulubionych przysmaków należą młode rośliny. Wprost uwielbiają truskawki, maliny, ogórki, liście sałaty czy kapusty. Dlatego najlepiej jest się ich pozbyć z ogrodu jak najszybciej. Ja od lat stosuję metodę, którą znalazłam przypadkiem w sieci i u mnie sprawdziła się w stu procentach. Co 2 dni rozsypuję między grządkami w swoim ogródku fusy z kawy wymieszane z cynamonem. Intensywny zapach kawy i cynamonu z pewnością skutecznie odstraszy ślimaki. Co więcej, kofeina działa na ślimaki bez skorupki toksycznie.

Domowy sposób na ślimaki bez skorupki w ogrodzie

Wzdłuż grządek zagrożonych sadzonek warto posadzić także rośliny odstraszające ślimaki, aby ochronić je przed szkodnikami. Do roślin, które odstraszają ślimaki, należą:czosnek,cebula,rozmaryn,gorczyca,tymianek,majeranek,szałwia,lawendacząber,nagietek.Ważne jest również to, aby zawsze podlewać rośliny rano. Szkodniki lubią wilgoć i żerują w nocy. Dlatego, jeśli będziesz podlewać ziemię z samego rana, to do wieczora będzie ona już sucha, a co za tym idzie - mało atrakcyjna dla ślimaka bez skorupki.