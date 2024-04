Rytuał, który przyniesie Ci bogactwo. W każdy czwartek musisz to zrobić, a obfitość zagości w Twoim domu na dobre

W Wielkanoc musisz to zrobić. Ten staropolski rytuał przyciągnie do Ciebie pieniądze. Przesądy na Wielkanoc

Prosty rytuał na pieniądze. Zrób to w czwartek, a przyciągniesz do siebie moc obfitości

Każdy dzień tygodnia podlega mocy innej planty i posiada indywidualną energię. Jeżeli będziesz postępować zgodnie z energią dni tygodnia, to uzyskać dostęp do nieograniczonej mocy. Istnieje prosty rytuał przyciągający bogactwo. Jego najważniejszą zasadą jest, by przeprowadzać go w czwartek. To właśnie ten dzień tygodnia jest najlepszy na wszelkiego rodzaju życzenia i myśli skupiające się wokół pieniędzy. Czwartek to dzień Jowisza. To najbardziej dobroczynna z planet, która odpowiada za sprawy materialne. Rytuały przeprowadzane właśnie w czwartek mają moc sprawczą i zapewniają powodzenie w finansach. Ten rytuał możesz przeprowadzić w każdy dzień tygodnia, jednak to właśnie w czwartek będzie on miał największą moc.

Wrzuć do słoika te zioła, a przyciągniesz do siebie forsę. Rytuał na bogactwo

Prosty rytuał na bogactwo. Do przezroczystego i szklanego słoika włóż kilka liści laurowych oraz trochę tymianku. Te zioła znane są ze swoich właściwości przyciągania pieniędzy. Swoją dominującą dłoń połóż na słoiku i skup się na swojej intencji. Co ważne, Twoja chęć wzbogacenia się nie może obywać się kosztem innym osób, w takiej sytuacji rytuał nie zadziała. W każdy czwartek dorzucaj do słoika określoną liczbę pieniędzy. Rób tak przez cały rok. Rytuał pomnoży Twoje oszczędności i przyciągnie do Ciebie bogactwo.

