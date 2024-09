Wlewam 50 ml do ciepłej wody i przecieram kurz na meblach. Lśnią jak nowe przez 7 dni. Sposób na kurz na meblach

Wlewam 50 ml do ciepłej wody i przecieram kurz na meblach. Lśnią jak nowe przez 7 dni

Walka z kurzem osiadającym na meblach to syzyfowa praca. Często już kilka godzin po przetarciu szafek można dostrzec, że kurz ponownie na nich osiadł. Skąd bierze się kurz w mieszkaniu? To między innymi złuszczony naskórek, roztocza, pył, zarodniki grzybów, pyłki roślin czy zanieczyszczenia z zewnątrz. Jednym słowem - nie da się go całkowicie wyeliminować, można jednak skutecznie ograniczyć jego osiadanie na meblach. Jak to zrobić? Z pewnością pomocny będzie płyn antystatyczny, który przez jakiś czas będzie odpychać kurz od powierzchni mebli. Ja przygotowuję taki płyn do mycia mebli samodzielnie w domu. Do 1 litra ciepłej wody wlewam 50 ml płynu do zmiękczania tkanin, zwilżam w tym ściereczkę i przecieram wszystkie meble w domu. Taka mieszanka działa nie tylko przeciw kurzowi, ale także wspaniale nabłyszcza powierzchnie, dzięki czemu moje meble wyglądają jak nowe.

Co zrobić, aby kurz nie osiadał na meblach?

Oprócz stosowania odpowiedniego płynu do mebli, warto także przestrzegać kilku kluczowych zasad, dzięki którym kurz nie będzie zbyt szybko wracać na ich powierzchnię. Oto one:

Zanim rozpoczniesz sprzątanie, koniecznie otwórz okna. Przygotuj ściereczkę z mikrofibry i płyn do mycia mebli. Zaczynaj sprzątanie od najwyższych elementów i sprzątaj warstwowo. W odwrotnej kolejności - trącasz kurz na wyczyszczone już miejsca.

Warto także pamiętać, aby często prać koce, pościel, firany, zasłony i inne tekstylia, które są siedliskiem roztoczy. Regularnie także wietrz mieszkanie i zadbaj o odpowiedni poziom wilgotności powietrza.