Sansewieria jak z magazynu ogrodniczego. Zielona i gęsta od liści. Rozpuść w wodzie 1 łyżeczkę i wlej do doniczki

Kluczem do intensywnie zielonych liści i szybkiego wzrostu jest domowy nawóz, który dostarczy roślinie niezbędnych składników.

Poznaj przepis na naturalną odżywkę z żelatyny, która wzmocni Twoją sansewierię.

Sansewieria jak marzenie. Zielona i gęsta od liści

Pielęgnacja sansewierii nie jest skomplikowana i z pewnością poradzi sobie z nią każdy. w uprawie tej popularniej rośliny doniczkowej trzeba pamiętać o odpowiednim stanowisku, podlewaniu i oczywiście jej odżywianiu. Cenna dawka składników odżywczych wzmocni roślinę i sprawi, że sansewieria będzie rosła jak szalona - obsypie się nowymi liśćmi i intensywnie się zazieleni. W efekcie w domu będziemy mieć roślinę wyglądającą jak te z magazynu ogrodniczego i to bez wydawania setek złotych na nawozy. W pielęgnacji sansewierii warto raz na jakiś czas zastosować domowy nawóz, który pobudzi ją do wzrostu i wypuszczania nowych pędów.

Naturalny nawóz do sansewierii w doniczce z żelatyny. Jak działa?

Naturalny nawóz do sansewierii można przygotować z żelatyny i wody. To bardzo prosty przepis, a taka odżywka dostarczy roślinie doniczkowej cennego azotu, który odpowiada za produkcję chlorofilu niezbędnego do fotosyntezy. Jest to składnik, który szybko wypłukuje się z gleby, więc należy go intensywnie uzupełniać. Zwłaszcza w sytuacji, gdy zaobserwujemy, że sansewieria przestała rosnąć lub jej liście żółkną. To właśnie odpowiednia ilość azotu zapewnia intensywny, zielony kolor liści. Jest on niezbędny do wzrostu zielonych części roślin - łodyg i liści. Jak go przygotować i stosować?

Przepis na nawóz do sansewierii z żelatyny

Do przygotowania naturalnego nawozu do sansewierii potrzebujesz jednej łyżeczki żelatyny. Rozpuść ją w filiżance gorącej wody. Następnie roztwór rozcieńcz w trzech szklankach zimnej wody. Jak stosować żelatynę do roślin doniczkowych? Ostudzoną miksturą podlewaj sansewierię w okresie wegetacyjnym raz w miesiącu. Szybko zauważysz, jak się zazieleni i zacznie wypuszczać nowe pędy.