Sekret idealnej zupy dyniowej. Ten jeden składnik odmieni jej smak

Smak zupy dyniowej bywa delikatny, dlatego kluczowe jest dodanie składników, które wzbogacą jej aromat.

Do przyrządzenia tego kremu wystarczy kilka podstawowych elementów, w tym dynia, czosnek, cebula, bulion oraz ulubione przyprawy.

Wystarczy jeden nieoczywisty dodatek tuż przed końcem gotowania, aby skutecznie zniwelować nadmierną słodycz i wyostrzyć smak dania.

Zupę krem z dyni najlepiej serwować z prażonymi pestkami, chrupiącymi grzankami, odrobiną śmietanki, jogurtu lub oliwy z oliwek.

Do ugotowania tej jesiennej zupy przygotuj około kilograma dyni, najlepiej sprawdzi się popularna odmiana hokkaido lub piżmowa, a także jedną cebulę, dwa ząbki czosnku, około 700 ml aromatycznego bulionu i trochę oleju bądź oliwy. Nie zapomnij o podstawowych przyprawach, takich jak sól, pieprz i słodka papryka. Jeżeli preferujesz potrawy, które mocno rozgrzewają, możesz śmiało wzbogacić zupę o dodatek curry lub imbiru.

Zacznij od obrania dyni, oczywiście o ile wybrana przez ciebie odmiana tego wymaga, i pokrojenia jej na drobniejsze kawałki. W garnku na rozgrzanym tłuszczu zeszklij pokrojoną cebulę wraz z czosnkiem, aż uwolnią swój piękny aromat. W kolejnym kroku wrzuć do garnka pokrojoną dynię, dodaj przyprawy, po czym zalej wszystkie składniki przygotowanym wcześniej bulionem i gotuj do momentu, w którym warzywa całkowicie zmiękną.

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Kluczem do idealnego smaku tej potrawy jest odrobina soku wyciśniętego z cytryny, którą dodajemy do garnka pod sam koniec gotowania. Nie musisz się obawiać, zupa z pewnością nie wyjdzie kwaśna, a zaledwie kilka kropel tego cytrusa doskonale przełamie naturalną słodycz dyni i wydobędzie pełnię pozostałych aromatów.

Gdy warzywa będą już miękkie, użyj blendera, aby zmiksować całość na gładki, aksamitny krem. Jeżeli konsystencja wyda ci się zbyt gęsta, po prostu rozrzedź ją niewielką ilością gorącego bulionu. Ostatnim krokiem jest spróbowanie zupy i ewentualne doprawienie jej do smaku solą, pieprzem oraz sokiem z cytryny.

Gotową zupę dyniową najlepiej podawać posypaną prażonymi pestkami dyni, z chrupiącymi grzankami lub kleksem gęstego jogurtu naturalnego. Świetnie sprawdzi się również dodatek dobrej jakości oliwy z oliwek lub odrobiny słodkiej śmietanki. Osoby ceniące sobie prawdziwie rozgrzewające, jesienne klimaty mogą doprawić danie na talerzu szczyptą orientalnego curry bądź odrobiną świeżo startego imbiru.

To niezawodny i nieskomplikowany przepis na zupę, która nie wymaga długiej listy składników, by zachwycać bogatym smakiem. Dynia wciąż gra tutaj główne skrzypce, jednak dzięki prostemu trikowi na przełamanie jej mdłej słodyczy, cała kompozycja nabiera głębi i staje się niezwykle wyrazista.

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