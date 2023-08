Co siać w sierpniu do gruntu? Posadź te kwiaty z końcem lata, a niektóre pięknie zakwitną już jesienią. Inne zachwycą wiosną

Najlepsze kwiaty do sypialni. Rośliny, które poprawią sen i oczyszczą powietrze. Sprawdzą się gdy masz dzieci lub alergika w mieszkaniu

Co zrobić żeby kiszone ogórki nie były puste w środku? Bajecznie prosty sposób na pyszne przetwory. Ważne, by zrobić to jeszcze przed kiszeniem

Ale to proste!

„Zbrodnie po sąsiedzku” to hitowy serial z doskonalą obsadą. Trzeci sezon już w sierpniu 2023 pojawi się na platformie streamingowej Disney+. Tym razem do takich gwiazd jak Selena Gomez, Steve'a Martin oraz Martin Short dołączy Meryl Streep, Paul Rudd (którego widzowie znają już z ostatniego odcinka drugiego sezonu) oraz Ashley Park („Emily w Paryżu”) oraz Jesse Williams („Chirurdzy"). Co wydarzy się w trzecim sezonie i kiedy będzie można obejrzeć serial?

Selena Gomez u boku Meryl Streep. Gwiazda spełniła swoje marzenie w serialu „Zbrodnie po sąsiedzku" 3. sezon

O tym, że Meryl Streep dołączyła do obsady serialu „Zbrodnie po sąsiedzku”, było wiadomo już na początku roku. Selena Gomez po zakończeniu zdjęć do 3. sezonu przyznała, że było to dla niej spełnienie marzeń.

- Cóż, zakończyliśmy 3 sezon @onlymurdershulu - nie jestem pewna, czy mam dość słów, aby wyjaśnić, jak piękny był ten sezon. To było niesamowicie zabawne, wymagające i dla mnie absolutne marzenie. Wkrótce opublikuję więcej. Ale zostawię to zdjęcie z kobietą, którą uwielbiam, podziwiam i kocham – napisała Selena Gomez na Instagramie.

ZOBACZ TEŻ: Wiemy, o czym będzie 2 sezon Wednesday. Jenna Ortega wchodzi na pokład jako producentka i zdradza szczegóły. Fani będą zadowoleni

Sonda Podoba Ci się serial "Zbrodnie po sąsiedzku"? Tak. Nie mogę się już doczekac na kolejny sezon Może być Nie, beznadziejny Nie wiem. NIe oglądałam/em

Zbrodnie po sąsiedzku. Fabuła i obsada

Twórcami i scenarzystami serialu „Zbrodnie po sąsiedzku” są Steve Martin i John Hoffman („Grace i Frankie”, „Spojrzenia”). Są oni również producentami wykonawczymi wraz z Martinem Shortem, Seleną Gomez, Danem Fogelmanem („Tacy jesteśmy”) oraz Jessem Rosenthalem. Serial opowiada o trójce nieznajomych, których połączyła wspólna pasja, jaką są podcasty o tematyce „true crime”. Niespodziewanie sami stają się częścią zbrodni. Kiedy w ich ekskluzywnym apartamentowcu na nowojorskim Upper West Side dochodzi do przestępstwa, trio podejrzewa, że mają do czynienia z morderstwem. Trójka sąsiadów wykorzystuje swoją wiedzę, zdobytą podczas słuchania podcastów, aby odkryć prawdę i rozwikłać zagadkę tajemniczej śmierci jednego z lokatorów. W tym celu zakładają własny podcast, w którym dokumentują i analizują zdobyte poszlaki, odkrywając przy okazji sekrety, jakie skrywa budynek. Wkrótce okazuje się, że mordercą może być ktoś z najbliższego otoczenia, a bezpieczeństwo trójki śledczych jest zagrożone. Muszą więc znaleźć zabójcę, zanim będzie za późno. Serial „Zbrodnie po sąsiedzku” od momentu pojawienia się na ekranach, szybko znalazł się w gronie „ulubieńców” widzów na całym świecie. Dotychczasowe dwa sezony opowiadające o przygodach trójki sąsiadów, w których role wcielili się Steve Martin, Martin Short i Selena Gomez, zostały docenione przez krytyków i branżę filmową, otrzymując liczne nominacje do nagród branżowych (m.in. Emmy, Złote Globy czy People’s Choice Award). W trzecim sezonie cenionego serialu z pewnością nie zabraknie elementów zaskoczenia, zwrotów akcji i zagadek, a oprócz dobrze znanego już apartamentowca Arconia miejscem akcji będzie również teatr. Charakterystycznym motywem przewijającym się już w poprzednich częściach są gościnne występy światowych gwiazd. W dotychczasowych sezonach na ekranie pojawiali się m.in. Sting, Jane Lynch czy Amy Schumer. W trzecim sezonie również nie zabraknie miłych zaskoczeń. W gronie gwiazd, które już zostały oficjalnie ogłoszone, znaleźli się Meryl Streep i Paul Rudd.

Zbrodnie po sąsiedzku 3. sezon. Co się wydarzy?

Choć wiadomości dotyczące nadchodzącego trzeciego sezonu są utrzymywane w ścisłej tajemnicy, to jednen z aktorów uchylił rąbka tajemnicy. W rozmowie z „Today” Nathan Lane potwierdził, że​​Meryl Streep dołączyła do obsady i zasugerował, że ​​aktorka nie będzie po prostu gościnną gwiazdą w stylu Stinga. Meryl Streep ma pomóc Charlesowi, Oliverowi i Mabel rozwiązać zagadkę. Tym razem troje sąsiadów będzie badać śmierć Bena Glenroya granego przez Paula Rudda. Ta sprawa będzie bardzo osobista, ponieważ Ben zmarł na scenie podczas premiery sztuki Olivera. Niestety Nathan Lane przyznał, że nie wróci w 3 sezonie. Nie będzie więc postaci Teddy’ego. W kolejnej części w obsadzie nie wystąpi także Amy Ryan jako Jan.

Zbrodnie po sąsiedzku 3.sezon Gdzie i kiedy oglądać serial? Kiedy premiera i ile jest odcinków?

3. sezon serialu „Zbrodnie po sąsiedzku" będziemy znowu oglądać od 8 sierpnia 2023 na platformie streamingowej Disney+. W dniu premiery do widzów trafią dwa odcinki. Kolejne będą pojawiać się co tydzień, we wtorek. Łącznie 3. sezon – podobnie jak poprzednie – będzie liczyć 10 odcinków.

ŹRÓDŁO: Materiały prasowe Disney+, "Today", Instagram