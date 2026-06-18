Śpisz sobie smacznie, a on drepcze po ścianie za łóżkiem. Lepiej wetrzyj w parapety wieczorem. Pająki będą omijać Twój dom szerokim łukiem. Sposób na pająki

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-06-18 5:20

Widok pająka w domu przyprawia o dreszcze wiele osób. A wyobraź sobie, że śpisz sobie smacznie, a on drepcze sobie po ścianie tuż za Twoim łóżkiem. Dlatego, jeśli nie jesteś miłośniczką tych stawonogów, to zastosuj odstraszacz pająków. Wieczorem wymieszaj z wodą i wetrzyj w parapety, a pająki będą omijać Twój dom szerokim łukiem.

Sposób na pająki w domu
Autor: Aygul Bulte/ Shutterstock
  • Masz dość nieproszonych gości? Pająki w domu to letnia zmora, która potrafi skutecznie popsuć relaks i spędzić sen z powiek.
  • Odkryj genialny, domowy sposób na pająki: zapach, który skutecznie zniechęca je do wchodzenia do Twojego mieszkania.
  • Nie pozwól im się zadomowić! Sprawdź, jak prosto i tanio zabezpieczyć swój dom, by pająki omijały go szerokim łukiem.

Sposób na pająki. Jak je odstraszyć, aby nie wchodziły do domu?

Nie każdy z nas ma w sobie tyle wyrozumiałości, aby znieść widok pająka w swoim domu. Stawonogi pojawiają się we wnętrzach najczęściej latem, kiedy to ze względu na wyższe temperatury chętnie otwieramy okna w swoich mieszkaniach. Niestety pająki, podobnie jak inne owady traktują to jako zaproszenie do naszych wnętrz, gdzie chętnie się zadomawiają. I nie dziwi fakt, że wiele osób szuka skutecznego sposobu, który pomoże ochronić dom przed inwazją pająków i innych insektów. No bo chyba nie ma nic przyjemnego w sytuacji, kiedy kładziemy się spać, a pająk chodzi po ścianie za łóżkiem. Jeśli chcesz uniknąć takiej sytuacji, to warto postawić na domowe odstarszacze pająków, jak na przykład zapach mięty, którego zapachu insekty wprost nie znoszą.

Wetrzyj w parapety wieczorem. Pająki będą omijać Twój dom szerokim łukiem

Pająki nie lubią zapachu mięty. Dlatego najlepszym sposobem na pająki w domu jest rozpylenie tej woni we wnętrzach. Dodatkowo warto zabezpieczyć swój dom przed pająkami, aby ponownie się w nim nie rozgościły. W tym celu wsmaruj we framugi okien i drzwi, a także parapety zapach mięty pieprzowej. To proste. Najpierw rozcieńcz kilka kropli olejku eterycznego w wodzie i spryskaj nim kąty, parapety, okna i drzwi. Możesz również umieścić waciki nasączone olejkiem w strategicznych miejscach.

Odstraszacze pająków. Jak zabezpieczyć swój dom?

Kolejnym prostym i tanim sposobem na odstraszenie pająków jest użycie kredy. Wystarczy narysować linie kredą wokół okien i drzwi, aby zniechęcić pająki do wchodzenia do domu. Pająki nie lubią także zapachu cytrusów. Możesz umieścić skórki z cytryn, pomarańczy lub grejpfrutów w miejscach, gdzie pojawiają się pająki. Warto także zasłonić okna i drzwi moskitierami, aby insekty miały utrudnione wejście do naszych wnętrz. Oczywiście dbaj o porządek w domu, gdyż pająki lubią kryć się w stertach ubrań, gazet, kartonów i innych przedmiotów.

Polecany artykuł:

Zalej 1 l zimnej wody, zagotuj i spryskaj trawnik w ogrodzie. Na kleszcze dział…
Piękne zapachy do domu z naturalnych składników
Galeria zdjęć 7
Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10
Pytanie 1 z 10
Domowym sposobem na wybielenie firanek jest:
Węże, pająki i dreszczyk emocji w Bydgoszczy! Dragon Expo zachwyciło odwiedzających
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PAJĄKI